Мошенники придумали новый повод для кражи денег: что нельзя делать с SIM-картой

Женщина разговаривает по телефону, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы рискуют лишиться не только денег, но и доступа к банковским счетам из-за обычного телефонного звонка. Мошенники придумали новую схему и выдают себя за сотрудников мобильных операторов. Под предлогом "обновления" или "замены" SIM-карты они выманивают SMS-коды. Получив контроль над номером, злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам, похитить сбережения и даже оформить на человека онлайн-кредиты.

Как не стать жертвой преступников, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

Как начинается обман

В подобную схему попала 53-летняя жительница Звягельского района Житомирской области. Ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей мобильного оператора.

Телефонной собеседнице удалось убедить потерпевшую, что ее SIM-карта якобы устарела и требует срочного цифрового обновления. Для этого мошенница попросила назвать код из SMS, который только что пришел на телефон. Женщина продиктовала цифры — и таким образом передала злоумышленникам ключ к своему номеру.

Вскоре SIM-карта перестала работать, а вместе с мобильной связью потерпевшая утратила контроль над номером.

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Почему нельзя диктовать код

Потеря связи в такой ситуации может быть сигналом того, что номер уже перевыпустили на другую SIM-карту. Когда мошенники получают контроль над финансовым номером, они могут пытаться восстановить доступ к банковским счетам и другим сервисам, привязанным к телефону.

Киберполиция предупреждает, что в результате такой схемы злоумышленники могут похищать деньги, оформлять онлайн-кредиты и получать доступ к электронным аккаунтам. В случае в Житомирской области последствия оказались особенно неприятными. Мошенники не только перевели на свои счета сбережения женщины, но и успели оформить на ее имя несколько онлайн-микрокредитов.

Общая сумма ущерба составила 31 000 гривен. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Почему мошенники так часто играют именно на страхе

Схема рассчитана не столько на технические знания, сколько на человеческую реакцию. Человеку говорят, что с его телефоном что-то не так: SIM-карта старая, связь скоро пропадет, нужно срочно перейти на новый стандарт или активировать услугу. Далее создают ощущение спешки — и просят сделать то, чего настоящий оператор делать не должен: назвать код из сообщения или набрать на телефоне определенную комбинацию.

Киберполиция отдельно подчеркивает: представители мобильных операторов не запрашивают SMS-коды, пароли или данные банковских карт. Если во время звонка вас просят сообщить такие данные — разговор нужно прервать.

Что делать, если вам звонят "от имени оператора"

Никогда не решайте никаких вопросов, связанных с SIM-картой, под диктовку незнакомца. Если собеседник говорит о замене, перевыпуске или обновлении SIM-карты, положите трубку. После этого самостоятельно позвоните оператору по номеру с его официального сайта или приложения.

Не называйте коды из SMS и не набирайте комбинации цифр и символов, которые вам диктуют по телефону. Именно такие действия мошенники могут использовать для перевыпуска SIM-карты.

Как дополнительно защитить свой номер

Киберполиция советует не использовать один и тот же номер для всего. По возможности стоит иметь отдельный номер, привязанный к банковским счетам, и не публиковать его в объявлениях, соцсетях или мессенджерах.

Также у мобильного оператора можно узнать о возможности запретить дистанционный перевыпуск SIM-карты. В таком случае заменить ее можно будет только после личного обращения к оператору с документами.

Как действовать, если связь уже пропала

Здесь важно не ждать, что "сеть сама появится". Если SIM-карта внезапно перестала работать после подозрительного звонка, нужно как можно быстрее связаться с мобильным оператором и выяснить, не произошла ли перевыпуск номера.

Одновременно стоит обратиться в банк и попросить заблокировать карты и доступ к онлайн-банкингу. После этого нужно проверить свои электронные аккаунты и сменить пароли там, где есть риск постороннего доступа.

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