Пенсии в Украине — кому и за что грозит сокращение выплат

Срок 10 дней — в ПФУ предупредили о важном требовании
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) установил обязанность для граждан пожилого возраста сообщать об изменении статуса "работающий" или "неработающий". Известно, как правильно это сделать, чтобы не потерять часть доплат и избежать судебной волокиты.
Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Обязанность оповещения ПФУ об изменении статуса пенсионера
Согласно нормам закона, все украинские пенсионеры обязаны предупреждать Пенсионный фонд о любых изменениях в личных данных, от которых может зависеть право на различные надбавки к пенсионным выплатам.
Соответствующее требование распространяется на факт выхода на работу/увольнение, открытие бизнеса пенсионером. Отсутствие данных или несвоевременное сообщение о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности приведет к начислению незаконных выплат.
Согласно ч. 2 ст. 16 соответствующего закона, гражданин должен в течение 10 дней после ряда изменений сообщить об этом специалистам фонда. Если этого не сделать добровольно, ПФУ может взыскать средства задним числом принудительно, в частности через суд.
Как правильно уведомить ПФУ об изменениях
Для того, чтобы сообщить о дате трудоустройства, увольнения или прекращения ведения бизнеса, пенсионеры должны лично обратиться в органы Пенсионного фонда.
Там необходимо подать заявление и документы, удостоверяющие соответствующую информацию. Это может быть:
- приказ или распоряжение о приеме на работу
- приказ об увольнении с работы;
- трудовая книжка с записью о трудоустройстве/увольнении;
- гражданско-правовой договор.
Граждане могут подать заявление дистанционно. Это можно сделать:
- через портал е-услуг Пенсионного фонда;
- через средства Единого государственного портала е-услуг "Дія".
Ранее мы сообщали, что граждане могут переоформить пенсию в случае смерти одного из супругов. В этом году для некоторых выплата в случае потери кормильца составит минимум 4,7 тыс. грн.
Также мы рассказывали, почему у пенсионера могут удержать часть выплат. В ПФУ объяснили: если заявление подано в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста, то выплаты начнутся со следующего дня после дня рождения гражданина.
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