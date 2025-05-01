Пенсии в Украине — кому и за что грозит сокращение выплат

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) установил обязанность для граждан пожилого возраста сообщать об изменении статуса "работающий" или "неработающий". Известно, как правильно это сделать, чтобы не потерять часть доплат и избежать судебной волокиты.

Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Обязанность оповещения ПФУ об изменении статуса пенсионера

Согласно нормам закона, все украинские пенсионеры обязаны предупреждать Пенсионный фонд о любых изменениях в личных данных, от которых может зависеть право на различные надбавки к пенсионным выплатам.

Соответствующее требование распространяется на факт выхода на работу/увольнение, открытие бизнеса пенсионером. Отсутствие данных или несвоевременное сообщение о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности приведет к начислению незаконных выплат.

Согласно ч. 2 ст. 16 соответствующего закона, гражданин должен в течение 10 дней после ряда изменений сообщить об этом специалистам фонда. Если этого не сделать добровольно, ПФУ может взыскать средства задним числом принудительно, в частности через суд.

Как правильно уведомить ПФУ об изменениях

Для того, чтобы сообщить о дате трудоустройства, увольнения или прекращения ведения бизнеса, пенсионеры должны лично обратиться в органы Пенсионного фонда.

Там необходимо подать заявление и документы, удостоверяющие соответствующую информацию. Это может быть:

приказ или распоряжение о приеме на работу

приказ об увольнении с работы;

трудовая книжка с записью о трудоустройстве/увольнении;

гражданско-правовой договор.

Граждане могут подать заявление дистанционно. Это можно сделать:

через портал е-услуг Пенсионного фонда;

через средства Единого государственного портала е-услуг "Дія".

Ранее мы сообщали, что граждане могут переоформить пенсию в случае смерти одного из супругов. В этом году для некоторых выплата в случае потери кормильца составит минимум 4,7 тыс. грн.

Также мы рассказывали, почему у пенсионера могут удержать часть выплат. В ПФУ объяснили: если заявление подано в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста, то выплаты начнутся со следующего дня после дня рождения гражданина.