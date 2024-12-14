Найбюджетніші та найдорожчі рішення для опалення: порівняння варіантів

Самые бюджетные и дорогие решения для отопления в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням зими багато українців замислюються про способи обігріву своїх будинків. В умовах невизначеності та постійного зростання цін, вибір відповідної системи опалення стає складним завданням. Більш доступні за ціною варіанти часто мають суттєві недоліки, а преміальні рішення можуть виявитися недоступними більшості сімей.

Новини.LIVE розповідають які системи опалення будинку існують, чим вони відрізняються та скільки буде коштувати їх встановлення.

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У цьому матеріалі ми розглянемо виключно вартість систем опалення для будинку. Про те, який вид палива вибрати для опалення будинку та скільки буде коштувати 1 кВт-год енергії для різних його видів, ми розповідали в окремій статті.

Скільки коштують різні системи опалення в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Пічне опалення

Пічне опалення для будинку за принципом роботи схоже з камінами, оскільки також базується на спалюванні дров. Однак ключова відмінність дров'яної печі від каміна полягає у вищому коефіцієнті корисної дії, який може досягати 70-80%. Крім того, деякі моделі оснащені варочними панелями та духовками.

До переваг печей можна віднести відносну компактність та легкість. Печі мають меншу вагу і габарити в порівнянні з системами опалення, що дозволяє встановлювати їх практично в будь-якому місці будинку, а монтаж не потребує застосування спеціалізованого обладнання. Також піч дозволяє максимально швидко прогріти приміщення.



Крім того, такі пристрої служать довго завдяки рівномірному розподілу теплової енергії, а також не вимагають складного догляду та відрізняються надійністю.

Втім є у такого виду опалення і недоліки, які варто враховувати:

необхідність постійного контролю за станом димаря та проходів, щоб уникнути пожежонебезпечних ситуацій.

можливе утворення конденсату у димарі.

потрібний захист стін та навколишніх предметів від перегріву.

потрібен регулярний огляд металевої конструкції топки щодо пошкоджень.

Вартість печей залежить від декількох факторів: їх типу, розмірів, матеріалів з яких вироблений пристрій, видів палива на яких він може працювати та компанії-виробника.

Ціни на печі в Україні починаються від 2 000 гривень ("буржуйки") і можуть доходити майже до 175 тисяч гривень — дизайнерська піч/камін.

Недорогий варіант "буржуйки". Фото: epicentrk.ua

Електрокотел

Електрокотли вважаються одним із найзручніших видів опалення. Вони нагрівають теплоносій, який потім циркулює трубопроводами та передає тепло радіаторам, обігріваючи приміщення. Ці пристрої є компактними, безпечними та можуть працювати в автономному режимі, підтримуючи комфортну температуру без втручання користувача. Установка такої системи вимагає лише надійної електропроводки.

Переваги електрокотлів:

автоматична підтримка температури без необхідності спеціального обслуговування;

не потрібний димар, вентиляція або окреме приміщення.

займають мінімум місця та легко вписуються в будь-який інтер'єр.

Недоліки електрокотлів:

за відсутності електрики ви залишитесь без опалення;

витрати на опалення залежать від тарифів на електроенергію;

для стабільної роботи необхідна якісна проводка.

В Україні електрокотли коштують від 3 000 грн до 53 000 грн. Встановлення такого котла коштує приблизно 3 000 грн.

Недорогий варіант електрокотла. Фото: epicentrk.ua

Газовий котел

Газові котли, попри різноманітність моделей з різною конструкцією та функціональністю, працюють за одним і тим же принципом. Основними елементами будь-якого котла є газовий пальник та теплообмінник. Газ надходить через систему автоматики на пальник, де запалюється за допомогою електричної іскри.

Газові котли розрізняються за способом встановлення та призначення. Залежно від місця розміщення вони бувають підлоговими та настінними. Підлогові моделі підходять для великих будинків з високими вимогами до потужності опалення, тоді як настінні котли завдяки своїй компактності ідеально вписуються у квартири та невеликі приватні будинки.

За функціональністю котли поділяються на одноконтурні та двоконтурні. Одноконтурні призначені виключно для обігріву приміщень, тоді як двоконтурні здатні одночасно забезпечувати опалення та постачати будинок гарячою водою.

Переваги газових котлів:

автоматична робота та зручність експлуатації;

при правильній установці та обслуговуванні якісні котли служать довгі роки.

Недоліки газових котлів:

якість та наявність газу безпосередньо впливають на роботу обладнання;

попри мінімальну ймовірність існує небезпека вибуху.

В Україні газові котли коштують від 12 000 грн до 120 000 грн. Встановлення газового котла коштує приблизно 2 000 грн.

Недорогий варіант газового котла. Фото: epicentrk.ua

Твердопаливний котел

Твердопаливний котел — це опалювальний пристрій, виготовлений із чавуну або сталі, з камерою згоряння для роботи на різних видах палива: вугіллі, дровах, пелетах (гранулах) або брикетах. Таке обладнання здатне ефективно обігрівати величезні площі.

Існують одноконтурні та двоконтурні котли. Перші підходять для комерційних та промислових об'єктів, де паливом можуть бути відходи виробництва, папір та інші горючі матеріали. Двоконтурні крім опалення вони забезпечують гаряче водопостачання, що робить їх вигіднішим вибором для приватних будинків.

Переваги твердопаливних котлів:

використовуються відновлювані види палива, такі як дрова та пелети;

невисокі витрати на експлуатацію порівняно з іншими видами опалення.

Недоліки твердопаливних котлів:

котел вимагає регулярного чищення та контролю за якістю палива;

за відсутності буферної ємності або автоматичного резервуара треба постійно стежити за наявністю палива;

потрібне окреме приміщення для котельні та складування палива.

В Україні твердопаливні котли коштують від 12 000 грн до 506 000 грн. Встановлення твердопаливного котла коштує приблизно 6 000 грн.

Недорогий варіант твердопаливного котла. Фото: epicentrk.ua

Керамічні панелі

Керамічна панель опалення є тонким обігрівачем з нагрівальною поверхнею з керамограніту та кріпленням для настінного монтажу. Такі панелі можуть використовуватися як основне або додаткове джерело тепла у будинку чи офісі.

Переваги керамічних панелей:

простота експлуатації та монтажу;

споживає менше електроенергії, порівняно з іншими побутовими опалювальними приладами;

не сушить повітря, оскільки нагрівальний елемент безпосередньо не контактує з киснем.

Недоліки керамічних панелей:

конструкція досить важка та вимагає надійного настінного кріплення; Переміщати панель небажано.

розміри пристрою можуть бути більшими, ніж у аналогічних за потужністю обігрівачів.

одна панель здатна ефективно опалювати не більше 10 квадратних метрів, тому для великих приміщень потрібно кілька пристроїв.

В Україні керамічні панелі коштують від 2 000 грн до 10 000 грн.

Недорогий варіант керамічної панелі. Фото: epicentrk.ua

Тепловий насос

Тепловий насос — це сучасний пристрій для обігріву, який використовує теплову енергію довкілля. Він витягує низькопотенційне тепло з повітря, ґрунту або води і перетворює його на високопотенційне, необхідне для опалення приміщень та нагрівання теплоносія. Основним джерелом енергії для таких пристроїв є довкілля, тому тепловий насос не виробляє шкідливих викидів і не вимагає палива до роботи. Крім обігріву, це обладнання здатне забезпечувати будинок гарячою водою, а влітку виконувати функції кондиціонера.

Переваги теплових насосів:

пристрій забезпечує стабільне та рівномірне опалення;

витрати на його експлуатацію мінімальні;

устаткування відрізняється тривалим терміном служби.

Недоліки теплових насосів:

придбання та встановлення потребує значних інвестицій;

для роботи обладнання потрібне стабільне енергопостачання.

Варто також зважати на те, що в зимовий період теплові насоси можуть втрачати ефективність, тому рекомендується мати резервне джерело тепла для забезпечення комфортної температури в будинку.

В Україні теплові насоси коштують від 53 000 грн до 534 000 грн. Встановлення такого обладнання обійдеться приблизно у 80 000 грн.

Нагадаємо, ми писали який вид палива вибрати для опалення будинку та скільки буде коштувати 1 кВт-год енергії. Дрова, вугілля та газ — мають як недоліки, так і переваги.

Ми також розповідали, як правильно вибирати дрова і які види існують. Характеристики різних порід деревини для опалення значно відрізняються."