Які дрова найкраще підходять для опалення. Які існують види дров та як вибрати дрова в Україні

Рубання дров. Фото: esquire.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом дедалі більше українців для опалення своїх домівок починають використовувати дрова. Це допомагає заощадити кошти та обігрівати помешкання навіть під час відключень електроенергії. Втім для максимально ефективного опалення дровами слід вміти їх правильно вибирати та дотримуватись певних правил при зберіганні та застосуванні.

Новини.LIVE розповідають, як правильно вибрати дрова, які види дров існують, де їх зберігати та які існують альтернативи.

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Які існують види дров

Характеристики різних порід деревини для опалення істотно різняться. Дрова відрізняються за горючістю ("погано горять" і "добре горять"), теплоптворністю (мало тепла і багато тепла), димністю та зольністю (кількість негорючих компонентів у деревині, від яких залежить, скільки золи залишається після згоряння). Якісні дрова мають високу горючість і теплопродуктивність, але низьку димність і зольність. Погані дрова мають протилежні характеристики.

Загальна вимога до дров будь-якої породи: вони мають бути добре просушені. Свіжозрубана деревина, насичена вологою, горить погано. Щойно зрубане дерево містить до 50% вологи. Перш ніж використовувати його як паливо, його потрібно сушити 1-3 місяці.

Крім того, важливим фактором при виборі дров для опалення будинку є щільність деревини. Ця властивість забезпечує тривале горіння та тління, а також високу тепловіддачу. Найбільш калорійними вважаються дрова із твердих порід дерева.

Теплотворність та щільність різних порід деревини для опалення

Граб

Теплотворність: 1700-2500 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 730-795 кг/м³

Дуб

Теплотворність: 1500-2400 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 680-690 кг/м³

Акація

Теплотворність: 1900-2700 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 680 кг/м³

Клен

Теплотворність: 1500-2300 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 670 кг/м³

Ясен

Теплотворність: 1400-2200 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 680 кг/м³

Береза

Теплотворність: 1400-2200 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 550-650 кг/м³

Вільха

Теплотворність: 2000 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 460-540 кг/м³

Сосна

Теплотворність: 1800 ккал/дм³ (вологість 20%)

Щільність: 420-520 кг/м³

Які дрова вибрати для котла

Для звичайних і піролізних котлів рекомендується використовувати дрова з вологістю до 20-25%. Чим менше вологи, тим краще, тому що на випаровування води витрачається тепло, що виходить разом із парою.

Вологість дров можна зменшити шляхом просушування. Для цього достатньо зберігання тижня у будинку чи 1-2 місяців на вулиці.

Слід зазначити, що піролізні котли особливо чутливі до вологості. Використання сирих полін може призвести до таких проблем: необхідність частого завантаження палива, неможливість переходу на піроліз, забруднення котла нальотом, недостатнє прогрівання будинку.

Найкращі місцеві види палива – щільні листяні дерева: дуб, граб, ясен, акація, береза. Бюджетний, але теж непоганий варіант — хвойні породи: сосна, ялина. М'які листяні породи, такі як вільха, тополя, липа, підходять в основному для розпалювання вогню через їх низьку щільність.

Слід також подбати про довжину та товщину дров. Необхідні розміри зазвичай зазначаються в інструкції виробника котла. Щоб визначити оптимальний розмір дров, можна виміряти глибину камери згоряння та помножити на 0,75. Також враховуйте розміри дверцят камери.

Які дрова вибрати для печі

Щоб вибрати найкращі дрова для цегляної печі, можна керуватися тими ж принципами, що й для котла, але вибір тут є ширшим. Також у піч можна закладати навіть вологі дрова. Хоча горіння буде менш ефективним, це позбавить вас від необхідності вставати вночі для нової закладки.

М'які породи, такі як вільха та осика, допомагають очищати димар від нагару. Завдяки високому вмісту летючих горючих сполук вони прогорають за годину, змушуючи сажу обсипатися вниз.

Найкращими дровами для печі вважаються дуб, береза, ясен та акація. Хвойні породи, хоч і доступні, недорогі, легко колються і добре розгоряються, мають ряд недоліків: швидке горіння, невисоку теплотворність та підвищений вміст смол. Тому їх краще використовувати у поєднанні з дубом.

Береза ​​— традиційне паливо для сільських будинків. Сосна, попри невисоку теплотворність, зручна для швидкого розпалювання та набору температури. Можна використовувати суміш різних порід. Наприклад, щільний граб для довгого жару та м'яку сосну для легкого розпалювання.

Дуб (граб, бук, в'яз) горить довше від інших порід дерев, його вугілля тліє годинами та підтримує високу температуру. Через високу ціну дуб краще використовувати у поєднанні з сосною або іншою недорогою деревиною.

Акація — гідна альтернатива дубу та березі. Хоча розколка акації потребує зусиль, вона довго тліє. Експерти радять топити піч дровами з ясена, температура горіння якого сягає 1400 градусів. Це найвища температура серед вітчизняної деревини, тоді як у дуба вона становить у середньому 900 градусів, а берези — 820 градусів. Ясен — єдина порода дерева, яку можна використовувати сирою, тому що вона містить мінімальну кількість вологи, а висушені поліна не сиріють.

Американський клен є непоганим бюджетним варіантом. Його переваги включають високу калорійність, відсутність сажі та доступність.

Верба та тополя дешеві, але їх не варто купувати, тому що їхня структура пухка, вони швидко згоряють, дають мало тепла, а процес топки буде клопітким і трудомістким.

Які є альтернативи опаленню дровами

Перша й досить очевидна альтернатива — вугілля. Опалення вугіллям має свої переваги та недоліки. Одним із головних плюсів є висока теплотворна здатність вугілля, що робить його більш ефективним у порівнянні з дровами. Вугілля також горить довше, що вимагає менше завантажень палива, і в деяких регіонах він може бути доступнішим і дешевшим.

Однак спалювання вугілля виділяє більше вуглекислого газу та інших шкідливих речовин. Крім того, вугілля залишає більше золи та сажі, що потребує регулярного чищення печі та димоходу.

Ще одна альтернатива дровам — паливні брикети. Вони виготовляються із дерев'яної стружки, що була подрібнена та висушена на спеціальному устаткуванні та спресована під високим тиском без застосування клею.

Опалення брикетами також має свої плюси та мінуси. Однією з головних переваг є їх висока теплотворна здатність. Брикети горять довше та рівномірніше, вони також компактні та зручні у зберіганні — займають менше місця порівняно з дровами.

Однак, вартість брикетів може бути вищою, ніж у традиційних дров або вугілля. Також їх слід правильно зберігати. Важливо контролювати вологість у приміщенні, де зберігаються паливні брикети. На зиму їх слід тримати тільки в критому, сухому та добре провітрюваному місці.

Нагадаємо, ми писали де в Україні можна офіційно купити дрова. Ціна буде залежати від породи деревини та наявності.

Також ми писали, що українцям загрожують величезні штрафи за вирубку дерев і зберігання дров. Під час війни за таку провину можна навіть опинитися в тюрмі на термін до 10 років.