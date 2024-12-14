Самые бюджетные и дорогие решения для отопления: сравнение вариантов

Котел для отопления дома

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С наступлением зимы многие украинцы задумываются о способах обогрева своих домов. В условиях неопределенности и постоянного роста цен выбор соответствующей системы отопления становится сложной задачей. Более доступные по цене варианты часто имеют существенные недостатки, а премиальные решения могут оказаться недоступными большинству семей.

Новини.LIVE рассказывают какие системы отопления дома существуют, чем они отличаются и сколько будет стоить их установка.

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В этом материале мы рассмотрим исключительно стоимость отопительных систем для дома. О том, какой вид топлива выбрать для отопления дома и сколько будет стоить 1 кВт-ч энергии для разных его видов, мы рассказывали в отдельной статье.

Сколько стоят разные системы отопления в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Печное отопление

Печное отопление для дома по принципу работы схоже с каминами, так как базируется на сжигании дров. Однако ключевое отличие дровяной печи от камина заключается в более высоком коэффициенте полезного действия, который может достигать 70-80%. Кроме того, некоторые модели оснащены варочными панелями и духовками.

К достоинствам печей можно отнести относительную компактность и легкость. Печи имеют меньший вес и габариты по сравнению с отопительными системами, что позволяет устанавливать их практически в любом месте дома, а монтаж не требует применения специализированного оборудования. Также печь позволяет максимально быстро прогреть помещение.



Кроме того, такие устройства служат долго благодаря равномерному распределению тепловой энергии, а также не требуют сложного ухода и отличаются надежностью.

Впрочем, есть у такого вида отопления и недостатки, которые следует учитывать:

необходимость постоянного контроля за состоянием дымохода и проходов во избежание пожароопасных ситуаций.

возможно образование конденсата в дымовой трубе.

нужна защита стен и окружающих предметов от перегрева.

требуется регулярный осмотр металлической конструкции топки по поводу повреждений.

Стоимость печей зависит от нескольких факторов: их типа, размеров, материалов из которых произведено устройство, видов топлива на которых оно может работать и компании-производителя.

Цены на печи в Украине начинаются от 2 000 гривен ("буржуйки") и могут доходить почти до 175 тысяч гривен – дизайнерская печь/камин.

Недорогой вариант "буржуйки". Фото: epicentrk.ua

Электрокотел

Электрокотлы считаются одним из самых удобных видов отопления. Они нагревают теплоноситель, который затем циркулирует по трубопроводам и передает тепло радиаторам, обогревая помещение. Эти устройства компактны, безопасны и могут работать в автономном режиме, поддерживая комфортную температуру без вмешательства пользователя. Установка такой системы нуждается только надежной электропроводки.

Преимущества электрокотлов:

автоматическая поддержка температуры без необходимости специального обслуживания;

не требуется дымоход, вентиляция или отдельное помещение.

занимают минимум места и легко вписываются в любой интерьер.

Недостатки электрокотлов:

при отсутствии электричества вы останетесь без отопления;

расходы на отопление зависят от тарифов на электроэнергию;

для стабильной работы необходима качественная проводка.

В Украине электрокотлы стоят от 3 000 грн до 53 000 грн. Установка такого котла стоит примерно 3 000 грн.

Недорогой вариант электрокотла. Фото: epicentrk.ua

Газовый котел

Газовые котлы, несмотря на разнообразие моделей с разной конструкцией и функциональностью, работают по одному и тому же принципу. Основными элементами любого котла являются газовая горелка и теплообменник. Газ поступает через систему автоматики на горелку, где зажигается электрической искрой.

Газовые котлы различаются способом установки и назначения. В зависимости от места размещения они бывают напольными и настенными. Напольные модели подходят для больших домов с высокими требованиями к мощности отопления, в то время как настенные котлы благодаря своей компактности идеально вписываются в квартиры и небольшие частные дома.

По функциональности котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные предназначены исключительно для обогрева помещений, тогда как двухконтурные способны одновременно обеспечивать отопление и снабжать дом горячей водой.

Преимущества газовых котлов:

автоматическая работа и удобство эксплуатации;

при правильной установке и обслуживании качественные котлы служат долгие годы.

Недостатки газовых котлов:

качество и наличие газа оказывают непосредственное влияние на работу оборудования;

несмотря на минимальную вероятность существует опасность взрыва.

В Украине газовые котлы стоят от 12 000 грн до 120 000 грн. Установка газового котла стоит примерно 2 000 грн.

Недорогой вариант газового котла. Фото: epicentrk.ua

Твердотопливный котел

Твердотопливный котел — это отопительное устройство, изготовленное из чугуна или стали, с камерой сгорания для работы на различных видах топлива: углях, дровах, пеллетах (гранулах) или брикетах. Такое оборудование способно эффективно обогревать большие площади.

Есть одноконтурные и двухконтурные котлы. Первые подходят для коммерческих и промышленных объектов, где топливом могут являться отходы производства, бумага и другие горючие материалы. Двухконтурные помимо отопления они обеспечивают горячее водоснабжение, что делает их более выгодным выбором для частных домов.

Преимущества твердотопливных котлов:

используются возобновляемые виды топлива, такие как дрова и пеллеты;

невысокие затраты на эксплуатацию по сравнению с другими видами отопления.

Недостатки твердотопливных котлов:

котел требует регулярной чистки и контроля качества топлива;

при отсутствии буферной емкости или автоматического резервуара следует постоянно следить за наличием топлива;

требуется отдельное помещение для котельной и складирование топлива.

В Украине твердотопливные котлы стоят от 12 000 до 506 000 грн. Установка твердотопливного котла стоит около 6 000 грн.

Недорогой вариант твердотопливного котла. Фото: epicentrk.ua

Керамические панели

Керамическая панель отопления представляет собой тонкий обогреватель с нагревательной поверхностью из керамогранита и креплением для настенного монтажа. Такие панели могут использоваться в качестве основного или дополнительного источника тепла в доме или офисе.

Преимущества керамических панелей:

простота эксплуатации и монтажа;

потребляет меньше электроэнергии по сравнению с другими бытовыми отопительными приборами;

не сушит воздух, поскольку нагревательный элемент напрямую не контактирует с кислородом.

Недостатки керамических панелей:

конструкция достаточно тяжелая и требует надежного настенного крепления; Перемещать панель нежелательно.

размеры устройства могут быть больше, чем у аналогичных по мощности обогревателей.

одна панель способна эффективно отапливать не более 10 квадратных метров, поэтому для больших помещений требуется несколько устройств.

В Украине керамические панели стоят от 2 000 грн до 10 000 грн.

Недорогой вариант керамической панели. Фото: epicentrk.ua

Тепловой насос

Тепловой насос — это современное устройство для обогрева, использующее тепловую энергию окружающей среды. Он извлекает низкопотенциальное тепло из воздуха, грунта или воды и превращает его в высокопотенциальное, необходимое для отопления помещений и нагрева теплоносителя. Основным источником энергии для таких устройств является окружающая среда, поэтому тепловой насос не производит вредные выбросы и не требует топлива для работы. Кроме обогрева, это оборудование способно снабжать дом горячей водой, а летом выполнять функции кондиционера.

Преимущества тепловых насосов:

устройство обеспечивает стабильное и равномерное отопление;

затраты на его эксплуатацию минимальны;

оборудование отличается длительным сроком службы.

Недостатки тепловых насосов:

приобретение и установление требует значительных инвестиций;

для работы оборудования требуется стабильное энергоснабжение.

Следует также учитывать, что в зимний период тепловые насосы могут терять эффективность, поэтому рекомендуется иметь резервный источник тепла для обеспечения комфортной температуры в доме.

В Украине тепловые насосы стоят от 53 000 грн до 534 000 грн. Установка такого оборудования обойдется примерно в 80 000 грн.

Напомним, мы писали, какой вид топлива выбрать для отопления дома и сколько будет стоить 1 кВт-ч энергии. Дрова, уголь и газ имеют как недостатки, так и преимущества.

Мы также рассказывали, как правильно выбирать дрова и какие виды есть. Характеристики разных пород древесины для отопления значительно отличаются.