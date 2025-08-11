Услуга по техобслуживанию газопроводов — где проведут и когда ждать третьей платежки

Человек зажигает газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В августе 2025 года в многоквартирных домах общей собственности ожидается проведение технического обслуживания газопроводов. В частности, известно, где и какие работы будут выполнять специалисты Киевского филиала "Газсети".

Об этом информирует пресс-служба регионального филиала "Газсети" в Facebook.

Где и какие работы предусмотрены в рамках техобслуживания на Киевщине

Как отмечают в компании, в 2023 году Министерство энергетики ввело регулярное обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Его цель — повышение уровня безопасности домов.

В августе техобслуживание газопроводов общей собственности специалисты Киевского филиала "Газсети" выполнят в многоэтажках таких громад:

Фастовская;

Иванковская;

Бориспольская;

Горская;

Лебединская;

Боярская;

Бородянская;

Демидовская;

Димерская;

Макаровская;

Таращанская;

Ставищенская;

Тетиевская;

Переяславская;

Згуровская;

Яготинская;

Барышевская;

Березанская;

Сквирская;

Броварская;

Кагарлыкская;

Богуславская;

Рокитнянская;

Мироновская;

Гребенковская;

Бучанская;

Ирпенская;

Белоцерковская;

Борщаговская.

Адреса проведения работ обнародованы на портале Киевского филиала "Газсети".

Во время процедуры по техобслуживанию газопроводов проверят сети:

на герметичность;

испытают их на плотность;

проверят соединения газопроводов;

устранят утечки газа.

"По статистике проведенных в этом году проверок газовых коммуникаций многоэтажек, на один дом приходится 5-6 утечек газа. Иногда их количество составляет несколько десятков", — сообщают в филиале.

Иллюстрация. Источник: Газосети

Когда поступят счета и как оплатить

Счета за услугу по обследованию газовых сетей и устранению недостатков в их работе жителям проверенных многоэтажек пришлют в сентябре 2025 года:

бумажные платежки поступят в почтовые ящики потребителей;

онлайн-версии будут доступны в личных кабинетах на портале "Газсети".

Речь идет о разовом платеже, который осуществляется каждые три-пять лет в зависимости от срока эксплуатации сетей дома.

В частности, оплатить счет можно будет такими способами:

по реквизитам: ЕДРПОУ — 45385755, МФО - 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк";

отсканировав QR-код на бумажном счете;

через любое отделение "Укрпочты";

через интернет-сервисы "ПриватБанка" (оплата с карты любого банка);

в отделении любого банка.

