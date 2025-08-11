Услуга по техобслуживанию газопроводов — где проведут и когда ждать третьей платежки

Техобслуживание газопроводов — где и какие работы предусмотрены
В августе 2025 года в многоквартирных домах общей собственности ожидается проведение технического обслуживания газопроводов. В частности, известно, где и какие работы будут выполнять специалисты Киевского филиала "Газсети".
Об этом информирует пресс-служба регионального филиала "Газсети" в Facebook.
Где и какие работы предусмотрены в рамках техобслуживания на Киевщине
Как отмечают в компании, в 2023 году Министерство энергетики ввело регулярное обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Его цель — повышение уровня безопасности домов.
В августе техобслуживание газопроводов общей собственности специалисты Киевского филиала "Газсети" выполнят в многоэтажках таких громад:
- Фастовская;
- Иванковская;
- Бориспольская;
- Горская;
- Лебединская;
- Боярская;
- Бородянская;
- Демидовская;
- Димерская;
- Макаровская;
- Таращанская;
- Ставищенская;
- Тетиевская;
- Переяславская;
- Згуровская;
- Яготинская;
- Барышевская;
- Березанская;
- Сквирская;
- Броварская;
- Кагарлыкская;
- Богуславская;
- Рокитнянская;
- Мироновская;
- Гребенковская;
- Бучанская;
- Ирпенская;
- Белоцерковская;
- Борщаговская.
Адреса проведения работ обнародованы на портале Киевского филиала "Газсети".
Во время процедуры по техобслуживанию газопроводов проверят сети:
- на герметичность;
- испытают их на плотность;
- проверят соединения газопроводов;
- устранят утечки газа.
"По статистике проведенных в этом году проверок газовых коммуникаций многоэтажек, на один дом приходится 5-6 утечек газа. Иногда их количество составляет несколько десятков", — сообщают в филиале.
Когда поступят счета и как оплатить
Счета за услугу по обследованию газовых сетей и устранению недостатков в их работе жителям проверенных многоэтажек пришлют в сентябре 2025 года:
- бумажные платежки поступят в почтовые ящики потребителей;
- онлайн-версии будут доступны в личных кабинетах на портале "Газсети".
Речь идет о разовом платеже, который осуществляется каждые три-пять лет в зависимости от срока эксплуатации сетей дома.
В частности, оплатить счет можно будет такими способами:
- по реквизитам: ЕДРПОУ — 45385755, МФО - 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк";
- отсканировав QR-код на бумажном счете;
- через любое отделение "Укрпочты";
- через интернет-сервисы "ПриватБанка" (оплата с карты любого банка);
- в отделении любого банка.
