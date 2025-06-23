Як перевірити списання коштів з рахунку — абонентам Київстару пояснили

Магазин Київстар. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські мобільні оператори у 2024 та 2025 роках підвищували тарифи для своїх абонентів. Тож тепер українців ще більше цікавить, за що вони платять свої гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як абонентам Київстар перевірити, за що мобільний оператор знімає кошти з рахунку.

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Як перевірити, за що Київстар знімає гроші

Дізнатися детальніше про свій тарифний план абоненти Київстару можуть у кілька способів. Наприклад:

за запитом *100*01*2#;

після авторизації на сайті, відкривши розділ "Тарифи";

у застосунку "Мій Київстар";

за номером 466*66.

До всього, в українців, зокрема й у клієнтів мобільного оператора Київстар, є можливість перейти на інший тариф, якщо поточний план не відповідає їхнім потребам. Зробити це можна:

в магазинах компанії.

за номерами 477, 477*1, чи 466;

у застосунку Мій Київстар, у розділі "Усі тарифи".

Про що ще треба знати

В Україні під час повітряних тривог можуть відключати мобільний зв'язок. Як пояснив командир роти зв'язку управління 241-ї окремої бригади ТРО Андрій Немировський, ці заходи допоможуть підвищити безпеку громадян.

За словами військового, йдеться про локальні заходи проти ворожих дронів, зокрема типу Shahed.

Нагадаємо, що Україна може приєднатися до зони роумінгу з ЄС у 2026 році. Тоді нашим громадянам не доведеться витрачати додаткові кошти на мобільний зв'язок та інтернет. Дізнавайтесь також, які тарифні плани незабаром відключить Київстар.