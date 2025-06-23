Как проверить списание средств со счета — абонентам Киевстара объяснили

Магазин Киевстар. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские мобильные операторы в 2024 и 2025 годах повышали тарифы для своих абонентов. Поэтому теперь украинцев еще больше интересует, за что они платят свои деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как абонентам Киевстар проверить, за что мобильный оператор снимает средства со счета.

Реклама

Читайте также:

Как проверить, за что Киевстар снимает деньги

Узнать подробнее о своем тарифном плане абоненты Киевстара могут несколькими способами. Например:

по запросу *100*01*2#;

после авторизации на сайте, открыв раздел "Тарифы";

в приложении "Мой Киевстар";

по номеру 466*66.

Ко всему, у украинцев, в том числе и у клиентов мобильного оператора Киевстар, есть возможность перейти на другой тариф, если текущий план не соответствует их потребностям. Сделать это можно:

в магазинах компании.

по номерам 477, 477*1, или 466;

в приложении Мой Киевстар, в разделе "Все тарифы".

О чем еще надо знать

В Украине во время воздушных тревог могут отключать мобильную связь. Как пояснил командир роты связи управления 241-й отдельной бригады ТРО Андрей Немировский, эти меры помогут повысить безопасность граждан.

По словам военного, речь идет о локальных мерах против вражеских дронов, в частности типа Shahed.

Напомним, что Украина может присоединиться к зоне роуминга с ЕС в 2026 году. Тогда нашим гражданам не придется тратить дополнительные средства на мобильную связь и интернет. Узнавайте также, какие тарифные планы вскоре отключит Киевстар.