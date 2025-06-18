Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Київстар закриває тарифи — що мають знати абоненти

Київстар закриває тарифи — що мають знати абоненти

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 19:20
Київстар попередив про масову зміну тарифів — що відбувається
Дівчина говорить по телефону. Фото: УНІАН
Ключові моменти Які тарифи не зможуть підключити нові абоненти

Мобільний оператор Київстар попередив своїх абонентів про майбутнє оновлення тарифних планів. Так, з 25 червня компанія припинить підключати деякі тарифи контракту та передплати. 

Про це йдеться на сайті Київстар.

Реклама
Читайте також:

Які тарифи не зможуть підключити нові абоненти 

Йдеться про відключення одразу дев′яти тарифів, серед яких:

  • LOVE UA Світло;
  • LOVE UA Сила;
  • LOVE UA Магніт Контракт;
  • LOVE UA Світло Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Успіх Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Наснага;
  • ВСЕ РАЗОМ Сила;
  • ВСЕ РАЗОМ Міць.

Водночас за діючими абонентами компанія закріпила право переходу на ці тарифи, але зробити це потрібно до 24 червня 2025 року. 

"Якщо ви вже користуєтесь одним із них, умови для вас залишаться незмінними, а тариф діятиме й далі", — йдеться у повідомленні.

При цьому у Київстарі зазначили, що вже працюють над новою лінійкою тарифів Все разом для передплати та контракту. Їх мають показати абонентам 25 червня. 

Раніше стало відомо, що Київстар запустив новий тариф. Його відкрили для абонентів, яким потрібен фіксований зв′язок. 

Ще редакція Новини.LIVE розповідала, що мобільні оператори пропонують українцям купити додатковий номер. Відомо, скільки це коштує. 

тарифи Київстар контракт мобільний оператор передплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації