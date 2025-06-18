Київстар попередив про масову зміну тарифів — що відбувається

Дівчина говорить по телефону. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Київстар попередив своїх абонентів про майбутнє оновлення тарифних планів. Так, з 25 червня компанія припинить підключати деякі тарифи контракту та передплати.

Про це йдеться на сайті Київстар.

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Йдеться про відключення одразу дев′яти тарифів, серед яких:

LOVE UA Світло;

LOVE UA Сила;

LOVE UA Магніт Контракт;

LOVE UA Світло Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Успіх Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Наснага;

ВСЕ РАЗОМ Сила;

ВСЕ РАЗОМ Міць.

Водночас за діючими абонентами компанія закріпила право переходу на ці тарифи, але зробити це потрібно до 24 червня 2025 року.

"Якщо ви вже користуєтесь одним із них, умови для вас залишаться незмінними, а тариф діятиме й далі", — йдеться у повідомленні.

При цьому у Київстарі зазначили, що вже працюють над новою лінійкою тарифів Все разом для передплати та контракту. Їх мають показати абонентам 25 червня.

Раніше стало відомо, що Київстар запустив новий тариф. Його відкрили для абонентів, яким потрібен фіксований зв′язок.

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