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Головна Фінанси Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

Мобільний роумінг з ЄС — що незабаром зміниться для українців

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 17:32
Ціна на мобільний зв'язок в Європі для українців — що і коли має змінитися
Дівчина з мобільним телефоном у руках. Фото: УНІАН
Ключові моменти Безплатний роумінг в ЄС — що відомо Про що ще варто знати

Європейська комісія (ЄК) пропонує з 2026 року приєднати Україну до зони роумінгу Європейського Союзу (ЄС). Коли це станеться, українці не витрачатимуть додаткові кошти на мобільний зв'язок та інтернет в Європі.

Як повідомили на сайті Єврокомісії, Україна стане частиною політики "Роумінг як вдома" (Roam like at home), якщо відповідне рішення підтримає Рада ЄС.

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Безплатний роумінг в ЄС — що відомо

Для українців, коли вони приїжджатимуть в ЄС, мають скасувати усі додаткові збори за роумінг. Аналогічно мобільним зв'язком в Україні користуватимуться іноземці. Тобто, оплачуватимуться за внутрішніми тарифами усі мобільні послуги:

  • дзвінки;
  • SMS-повідомлення;
  • стільникові дані.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, безплатний роумінг для українців має з'явитися на території 27 країн Євросоюзу.

"Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору", — повідомив очільник уряду.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни між Україною та РФ європейські оператори забезпечують українців тимчасовими пільговими умовами для користування зв'язком: люди за нього або не платять, або платять за низькими тарифами.

А у 2023 році європейські оператори домовилися, що співпрацюватимуть з українськими колегами на комерційних умовах. Відтоді безоплатний роумінг для українців в ЄС трохи урізали.

Раніше повідомлялося, що Київстар з 25 червня відключить частину своїх тарифів. При цьому оператор пообіцяв абонентам оновити тарифні плани. 

Тим часом в Україні усе частіше обговорюють питання відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Нардеп пояснив, чи допоможе це рішення у боротьбі з російськими дронами. 

гроші зв'язок роумінг ЄС мобільний оператор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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