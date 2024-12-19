Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня arrow

Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

19 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на газ — у кого зросте вартість з січня 2025 року
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE /Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 січня 2025 року тарифи на природний газ не змінюватимуться. Проте за однією з комунальних платіжок доведеться платити інші суми.

Про це повідомляє видання "Факти ICTV".

Читайте також:

Скільки українці платитимуть за газ у січні 2025 року

З нового року вартість газу для побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, буде надалі на рівні 7,96 грн за куб. м. Ціни в інших газопостачальників — в межах від 7,7 грн до 9,9 грн за куб. м.

Водночас, тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких чинників:

  • кількості споживачів в області;
  • протяжності газопроводів;
  • витрат на їх утримання.

Дані почнуть брати за так званий новий "газовий рік" і вартість буде залежати від кількості спожитого блакитного палива з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Так, якщо за газовий рік рівень споживання скоротився, то в 2025-му клієнти будуть платити менше за доставку природного газу.

Для самостійного визначення оплати за доставку у 2025 році треба помножити кількість спожитого палива за газовий рік (з 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024 року) на тариф у регіоні чи місті, та поділити отриману суму на 12.

Тарифи відрізняються в регіонах: у великих містах вони нижчі, а в сільській місцевості — вищі.

Раніше ми писали, що деякі міста в Україні підвищать тарифи на водопостачання з 2025 року. Зокрема, вода у Калуші Івано-Франківської області може подорожчати на 55%.

Також повідомлялося, що в Нафтогазі запевнили, що застосування графіків відключення подачі природного газу не буде. Клієнтів закликали не довіряти такій інформації у мережі.

тарифи ціни на газ комунальні послуги ЖКГ газ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

08:26 У Британії заявили про ймовірну відправку військ в Україну

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні