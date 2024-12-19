Тарифи на газ — у кого зросте вартість з січня 2025 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE /Ігор Кузнєцов

З 1 січня 2025 року тарифи на природний газ не змінюватимуться. Проте за однією з комунальних платіжок доведеться платити інші суми.

Про це повідомляє видання "Факти ICTV".

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З нового року вартість газу для побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, буде надалі на рівні 7,96 грн за куб. м. Ціни в інших газопостачальників — в межах від 7,7 грн до 9,9 грн за куб. м.

Водночас, тарифи на розподіл газу встановлює Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) і залежать від таких чинників:

кількості споживачів в області;

протяжності газопроводів;

витрат на їх утримання.

Дані почнуть брати за так званий новий "газовий рік" і вартість буде залежати від кількості спожитого блакитного палива з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року.

Так, якщо за газовий рік рівень споживання скоротився, то в 2025-му клієнти будуть платити менше за доставку природного газу.

Для самостійного визначення оплати за доставку у 2025 році треба помножити кількість спожитого палива за газовий рік (з 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024 року) на тариф у регіоні чи місті, та поділити отриману суму на 12.

Тарифи відрізняються в регіонах: у великих містах вони нижчі, а в сільській місцевості — вищі.

Раніше ми писали, що деякі міста в Україні підвищать тарифи на водопостачання з 2025 року. Зокрема, вода у Калуші Івано-Франківської області може подорожчати на 55%.

Також повідомлялося, що в Нафтогазі запевнили, що застосування графіків відключення подачі природного газу не буде. Клієнтів закликали не довіряти такій інформації у мережі.