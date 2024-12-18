Графіки відключень газу — у Нафтогазі зробили заяву

Побутова газова плита. Фото: Pexels

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" закликали громадян не довіряти інформації про нібито застосування графіків відключення подачі природного газу. Такі оголошення почали поширюватися у мережі.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соціальній мережі Facebook.

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Як зазначається в одному з повідомлень, одна з клієнток газопостачальної компанії вирішила уточнити, чи дійсно було запроваджено відповідні графіки щодо обмежень на газ поряд з відключеннями електроенергії в країні. Такі оголошення поширюються у мережі, а для уточнення графіків — рекомендують переходити за спеціальним посиланням.

"Здрастуйте, щойно натрапила на інформацію, що по всій Україні вводять графіки відключення газу. Це правда?" — йдеться у дописі.

Представники газопостачальної компанії відповіли, що не мають жодного відношення до подібних оголошень щодо запровадження графіків. У зв'язку з цим порадили громадянам брати до уваги інформацію виключно на офіційних ресурсах компанії.

"Ні, офіційної інформації такої від ГК "Нафтогаз України" не було. Просимо Вас довіряти лише довіреним та офіційним джерелам інформації", — йдеться у повідомленні.

Джерело: сторінка Нафтогазу у Fb

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