Тарифы на газ — у кого вырастет стоимость с января 2025 года

Счета за коммуналку и деньги Фото: Новини.LIVE /Игорь Кузнецов

С 1 января 2025 года тарифы на природный газ не будут меняться. Однако по одной из коммунальных платежек придется платить другие суммы.

Об этом сообщает издание "Факты ICTV".

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С нового года стоимость газа для бытовых потребителей, являющихся клиентами Нафтогаза, будет в дальнейшем на уровне 7,96 грн за куб. м. Цены других газопоставщиков — в пределах от 7,7 грн до 9,9 грн за куб. м.

В то же время, тарифы на распределение газа устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и зависят от следующих факторов:

количества потребителей в области;

протяженности газопроводов;

затрат на их содержание.

Данные начнут брать за так называемый новый "газовый год" и стоимость будет зависеть от количества потребленного голубого топлива с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Так, если за газовый год уровень потребления сократился, то в 2025-м клиенты будут платить меньше за доставку природного газа.

Для самостоятельного определения оплаты за доставку в 2025 году нужно умножить количество потребленного топлива за газовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года) на тариф в регионе или городе, и поделить полученную сумму на 12.

Тарифы отличаются в регионах: в больших городах они ниже, а в сельской местности — выше.

Ранее мы писали, что некоторые города в Украине повысят тарифы на водоснабжение с 2025 года. В частности, вода в Калуше Ивано-Франковской области может подорожать на 55%.

Также сообщалось, что в Нафтогазе заверили, что применения графиков отключения подачи природного газа не будет. Клиентов призвали не доверять такой информации в сети.