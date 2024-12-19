Тарифы на газ — у кого вырастет стоимость с января 2025 года

Тарифы в 2025 году — повысят ли цену на газ с 1 января
С 1 января 2025 года тарифы на природный газ не будут меняться. Однако по одной из коммунальных платежек придется платить другие суммы.
Об этом сообщает издание "Факты ICTV".
Сколько украинцы будут платить за газ в январе 2025 года
С нового года стоимость газа для бытовых потребителей, являющихся клиентами Нафтогаза, будет в дальнейшем на уровне 7,96 грн за куб. м. Цены других газопоставщиков — в пределах от 7,7 грн до 9,9 грн за куб. м.
В то же время, тарифы на распределение газа устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) и зависят от следующих факторов:
- количества потребителей в области;
- протяженности газопроводов;
- затрат на их содержание.
Данные начнут брать за так называемый новый "газовый год" и стоимость будет зависеть от количества потребленного голубого топлива с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.
Так, если за газовый год уровень потребления сократился, то в 2025-м клиенты будут платить меньше за доставку природного газа.
Для самостоятельного определения оплаты за доставку в 2025 году нужно умножить количество потребленного топлива за газовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года) на тариф в регионе или городе, и поделить полученную сумму на 12.
Тарифы отличаются в регионах: в больших городах они ниже, а в сельской местности — выше.
Ранее мы писали, что некоторые города в Украине повысят тарифы на водоснабжение с 2025 года. В частности, вода в Калуше Ивано-Франковской области может подорожать на 55%.
Также сообщалось, что в Нафтогазе заверили, что применения графиков отключения подачи природного газа не будет. Клиентов призвали не доверять такой информации в сети.
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