Тарифи та ліміти у ПриватБанку: правила для пенсіонерів у серпні

Жінка з карткою, відділення ПриватБанку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року у держфінустанові "ПриватБанк" для клієнтів, які є власниками пенсійних карток, діятимуть особливі правила обслуговування. Відомо, які передбачаються тарифи на основі фінансові операції, а також які діятимуть обмеження наступного місяця.

Про те, які будуть умови обслуговування, розповідають Новини.LIVE.

Тарифи та ліміти для пенсійних карт ПриватБанку у серпні

За даними банку, для клієнтів, які отримують на карти пенсійні виплати, не очікується змін щодо тарифів та обмежень наступного місяця. Водночас, діятимуть особливі умови та різноманітні вигідні пропозиції.

Надалі така категорія громадян матиме право у ПриватБанку обслуговуватися на лояльних умовах, у рамках яких базові послуги обійдуться істотно дешевше. Зокрема, передбачаються знижки залежно від виду банківської картки та відсутність комісій на низку послуг.

Актуальні умови для пенсійних карток у серпні:

Відсутні комісії за фінансові операції із зарахування пенсійних коштів від ПФУ; Безоплатне зняття готівки в усіх банкоматах в Україні; Перекази коштів на картки Універсальна, Універсальна Gold або інтернет-картки не передбачатимуть комісій; Не стягуватимуть плату у разі сплати житлово-комунальних послуг через "Приват24" з карти для виплат (якщо сума не перевищує 5 000 грн та 15 платежів за місяць).

Також до кінця серпня 2026 року діятимуть пільгові умови на здійснення операцій з міжнародних переказів. Передбачається, що комісія буде на такому рівні:

1% замість 1,5% — з іноземної карти на картку ПриватБанку;

1% замість 2% — з валютної картки ПриватБанку на закордонні карти (від 50 грн).

Наступного місяця клієнти зможуть знімати готівкові кошти в банкоматах ПриватБанку з обмеженням до 20 000 грн протягом трьох годин.

Ліміти на перекази на картки залежно від групи ризику:

низька та середня група ризику — до 100 000 грн/місяць;

висока група ризику — до 50 000 грн/місяць.

Як оформити пенсію через ПриватБанк

У державному банку є можливість оформлення карток для отримання пенсійних виплат. Також можна перевести виплати з інших банківських фінустанов чи пошти. За таку процедуру не стягують плату, а комісія у розмірі 100 грн передбачена у разі замовлення шести штук за рік.

Таку послугу надають в усіх відділеннях за мінімальних зусиль з боку клієнта. Процедура оформлення пенсії становить близько 20 хвилин. Працівники банку самі передадуть пакет необхідних документів до Пенсійного фонду.

Для оформлення потрібно лише надати:

паспорт громадянина (ID-картку);

ідентифікаційний код;

телефон, щоб прив'язати фінансовий номер та відкрити мобільний застосунок "Приват24".

Клієнти можуть вибрати доступні пенсійні картки таких платіжних систем: Visa або Mastercard (терміном дії — чотири роки).

Ще Новини.LIVE розповідали про оновлення сервісу "Оплата частинами". Така послуга дозволить клієнтам збільшити кількість платежів і скоротити фінансове навантаження на бюджет. Проте за використання такої опції будуть стягувати комісію у розмірі 1,9% від ціни товару. Така вартість буде за кожен додатковий місяць.

Також Новини.LIVE писали, що державний ПриватБанк зробив обслуговування студентів комфортним та вигідним, адже випускає картки безкоштовно, за нарахування стипендій не знімає комісію, пропонує різні акції. Проте правила банку передбачають обмеження на використання кредитного ліміту.