ПриватБанк змінив правила однієї з послуг: за що стягнуть комісію у 1,9%

"Приват24" та відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" оновили умови однієї з популярних послуг — "Оплата частинами". За окрему комісію стане доступна можливість самостійно пролонгувати терміни дедлайну розрахунку за придбані товари онлайн.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на повідомлення банку.

Як зміниться сервіс у ПриватБанку та розмір комісії

За інформацією фінустанови, йдеться про модернізацію сервісу "Оплата частинами", завдяки якій у клієнтів з'являться ширші можливості у разі покупок в інтернет-магазинах партнерів ПриватБанку. Нова опція дозволить збільшити кількість платежів і зменшити щомісячне фінансове навантаження за рахунок самостійного продовження терміну для здійснення оплати.

У банку нагадують, що до новації термін за послугою "Оплата частинами" визначали виключно конкретні магазини, а віднині користувачі на власний розсуд зможуть розширити число платежів. Ліміт — подвійна кількість оплат від рівня, яку запропонує торгова точка, проте не більш ніж 25 платежів.

"Наприклад, якщо магазин передбачає п’ять платежів, клієнт може подовжити графік ще на п’ять, фактично зменшивши розмір щомісячного внеску майже вдвічі", — пояснюють у фінустанові.

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Згідно з тарифами банку, за використання нової опції за відповідною послугою "Оплати частинами" буде стягуватися комісія у розмірі 1,9% від ціни товару за кожен продовжений додатковий місяць. Проте суму не списуватимуть одноразово, а також рівномірно розподілять між усіма платежами, що дасть змогу зберегти невеликі щомісячні списання.

Як зауважили у ПриватБанку, розробники пропозиції врахували побажання клієнтів, оскільки розуміють, наскільки іноді важливо робити бажані покупки й водночас контролювати щомісячний тиск на власний бюджет.

З огляду на це передбачили зручний інструмент контролю за платежами та умовами договору. Завдяки відповідній новації, ПриватБанк забезпечить повну доступність та прозорість фіноперацій, ставши першими на ринку, хто запропонував нову опцію.

Як скористатися послугою "Оплата частинами"

Клієнти, які бажають придбати товари у магазині, розбивши плату на частини, повинні виконати кілька кроків:

необхідно мати картку "Універсальна" ПриватБанку з кредитним лімітом;

за відсутності картки — її можна отримати безкоштовно, подавши заявку;

дізнавшись ліміт за кредитом "Оплата частинами", можна оформити бажаний товар.

Відповідною послугою можуть скористатись всі клієнти-фізособи ПриватБанку, які купують товари в інтернеті у магазинах-партнерів "Оплати частинами".

Для здійснення покупки онлайн необхідно перейти на сайт партнера та пройти авторизацію за допомогою "Приват24", додали у банку.

Ще Новини.LIVE розповідали про плани ПриватБанку змінити тарифи з січня 2027 року. Йдеться про послугу з доставки карток по регіонах України та за кордон. За це мають намір стягувати 80 грн, за межами країни — ціни будуть різні, залежно від держави. Тарифи торкнуться як нових, так і перевипущених карт.

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку мають змогу не переплачувати під час розрахунків за деякі послуги у 2026 році. Нижчі комісії стягують у разі оплати у застосунку та на порталі "Приват24". Для цього потрібно тільки налаштувати автоплатежі.