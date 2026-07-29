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Головна Фінанси ПриватБанк для студентів: за що не знімають плату та інші особливості

ПриватБанк для студентів: за що не знімають плату та інші особливості

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 07:01
Без комісій та з кредитним лімітом: як відкрити картку у ПриватБанку студенту
Картка, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" передбачена можливість відкриття кредитних карток громадянами, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах. Відомо, які діють правила та за яких умов можуть бути доступні кредитні ліміти для студентів.

Про умови обслуговування у банку розповідають Новини.LIVE.

Які правила відкриття карток ПриватБанку для студентів

За інформацією фінустанови, можливість оформлення кредитної карти "Універсальна" від ПриватБанку для такої категорії клієнтів, які не мають роботи, доступна після досягнення 16-річного віку. 

За даними банку, понад 60% студентів освітніх закладів України нараховують стипендію через державний ПриватБанк. Зі свого боку фінустанова зробила обслуговування максимально комфортним та вигідним. А саме:

  • випускає такі картки безоплатно (за 15 хвилин);
  • за нарахування стипендійних виплат не знімає комісію;
  • для студентів регулярно надає різні акції та пропозиції.

Водночас правила банку передбачать суворі обмеження на користування кредитним лімітом. Таку можливість можуть дозволити тільки для повнолітніх осіб. До відповідного періоду картка "Універсальна" буде слугувати виключно як дебетова. З її допомогою будуть доступні стандартні базові фінансові операції:

Читайте також:
  1. Здійснення оплати покупок;
  2. Отримання та переказ коштів;
  3. Зняття коштів у вигляді готівки;
  4. Розрахунки за товари, обрані в інтернеті;
  5. Поповнення рахунку мобільного.

Як отримати кредитну картку у ПриватБанку 

Як розповіли у банку, відкриття кредитної картки для українських студентів можливе з будь-якого куточка світу. Фінустанова активно рухається в напрямку "без паперів", а тому для онлайн-подачі заявки на отримання картки знадобляться лише кілька документів та смартфон.

  • Digital карта

Для юних клієнтів доступна можливість відкриття діджитал-картки. Все, що для цього потрібно: застосунок "Приват24" та цифрові документи в "Дії". Для ідентифікації особи система запитає наявність фото. Для цього потрібно буде зробити "селфі". 

Персональна віртуальна картка буде готова за кілька кліків у "Приват24". Її одразу можна буде додати до гаманця Apple Pay чи Google Pay.

  • Доставка картки

Також для тих, хто перебуває за кордоном і не може забрати картку з пошти у зучний для себе час, доступна послуга "Доставка картки". Зокрема, по Україні вона надійде за 1-3 дні. За кордоном:

  • "Нова пошта" доставить орієнтовно від 3 до 14 днів (залежно від країни);
  • "Укрпошта" — доставка становить від 7 до 30 днів. 

Послугу "Доставка картки" можна замовити через "Приват24", передусім оформивши випуск.

  • Оформлення у відділенні

Також можна звернутись традиційним способом до відділення банку з паспортом та індентифікаційним кодом. Там можна оформити вже пластикову картку. Вона буде готова того ж дня.  

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що дає фінансовий номер телефону для клієнтів у ПриватБанку. Зокрема, там пояснили, що він використовується для відновлення доступу до мобільного застосунку. Водночас за наявності одразу кількох номерів, їх можна повідомити банку для зв’язку, однак фінансовий телефон для операцій повинен бути єдиний. Обрати його можна на власний розсуд.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку для підприємців запустили новий інструмент, що допоможе у плануванні витрат. Йдеться про бізнес-картки для фізосіб-підприємців, що має спеціальний кредитний ліміт. Його розмір буде прив’язаний до доходу від бізнесу (у 10% від обсягу і не більш ніж 500 000 грн).  

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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