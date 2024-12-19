Тарифы на электроэнергию — эксперты прогнозируют цену 9 грн/кВт-час

Квитанции и деньги Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии — до не менее 6,32 грн/кВт-час. Тариф могут пересмотреть с 1 июня 2025 года.

Такой прогноз озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Новые цены на электроэнергию в 2025 году

Так, по словам эксперта, с 1 июня следующего года правительство может повысить тарифы на электроэнергию до 6,64 грн/кВт-ч.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунуслуг.

В последующие годы цены продолжат двигаться вверх. Ожидается, что в ближайшие два-три года стоимость достигнет отметки 9 грн/кВт-час.

Дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.

Как изменились тарифы в Украине в 2024 году

Правительство повысило цену на электроэнергию прошлым летом более чем на 63,6%. Согласно постановлению №632 от 31.05.2024, с 1 июня стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-ч.

Объясняя такое решение в Министерстве энергетики отметили, что государство стало не в состоянии удерживать сверхнизкую льготную стоимость для потребителей в 2,64 грн/кВт. Такой уровень покрывал только треть реальной стоимости энергии. Также средства необходимы для ремонта, ведь Россия существенно разрушила энергоинфраструктуру страны.

Напомним, украинцы получат другие суммы в платежках за газ с января 2025 года. В частности, за доставку газа начнут рассчитывать стоимость за новый газовый год, поэтому при изменении объема потребления топлива размер оплаты станет иным.

Также мы писали, что по информации статистического ведомства, в Украине тарифы за год выросли более чем на 18%. Больше всего прибавила в цене электроэнергия — на 63,6% больше.