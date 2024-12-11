Тарифи на комуналку зросли — яка послуга додала в ціні 63,6%

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні фіксують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги за рік. Так, починаючи з листопада 2023 по жовтень 2024 року послуги зросли у вартості на 18,7%.

Такі дані навели у Державній службі статистики.

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Згідно з інформацією статистичного відомства, за вказаний часовий проміжок найбільше додала у ціні електроенергія. За цю послугу українці платять на 63,6% більше.

Окрім електрики, підвищилась вартість послуги з управління багатоквартирними будинками. Тепер громадяни віддають на 11,4% більше.

Змінилась ціна на послугу зі збирання побутових відходів. За неї потрібно платити на 6,8% більше.

Зросло у вартості також утримання та ремонт житла. Рік тому ця послуга була на 3,9% дешевша.

Тарифи. Джерело: Держстат

Водночас, низка інших послуг залишилася на колишньому рівні. Йдеться про ті, на які встановлений мораторій на період воєнного стану в країні:

природний газ;

гаряча вода;

опалення.

Попри те, що заборона на підвищення цін не поширюється на холодну воду, її ціна залишилась незмінна у великих містах.

Коли переглянуть тарифи в Україні

Як запевнили в уряді, до закінчення опалювального періоду-2024/2025 питання підвищення тарифів на низку комунальних послуг не порушуватимуть. Зокрема, вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год, один кубометр газу від Нафтогазу — 7,96 грн.

"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло й електроенергію не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", — повідомили в Кабінеті міністрів.

При цьому невідомо, що буде з цінами на воду, зараз вартість централізованого водопостачання та водовідведення є такою: від 24,52 до 45,97 грн.

Нагадаємо, невдовзі перерахують плату за доставку газу, врахувавши новий період на основі газового року 2023/2024. У деяких регіонах громадяни заплатять більше.

Також ми писали, що в Україні після завершення цього опалювального сезону можуть переглянути вартість електроенергії. Як відомо, минулого разу жодних розрахунків та обґрунтування відповідного підвищення НКРЕКП не надала.