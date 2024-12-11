Тарифи на комуналку зросли — яка послуга додала в ціні 63,6%

Тарифи на послуги ЖКГ зросли на 18,7% — на що найбільше
В Україні фіксують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги за рік. Так, починаючи з листопада 2023 по жовтень 2024 року послуги зросли у вартості на 18,7%.
Такі дані навели у Державній службі статистики.
Як змінилися ціни на послуги ЖКГ за рік
Згідно з інформацією статистичного відомства, за вказаний часовий проміжок найбільше додала у ціні електроенергія. За цю послугу українці платять на 63,6% більше.
Окрім електрики, підвищилась вартість послуги з управління багатоквартирними будинками. Тепер громадяни віддають на 11,4% більше.
Змінилась ціна на послугу зі збирання побутових відходів. За неї потрібно платити на 6,8% більше.
Зросло у вартості також утримання та ремонт житла. Рік тому ця послуга була на 3,9% дешевша.
Водночас, низка інших послуг залишилася на колишньому рівні. Йдеться про ті, на які встановлений мораторій на період воєнного стану в країні:
- природний газ;
- гаряча вода;
- опалення.
Попри те, що заборона на підвищення цін не поширюється на холодну воду, її ціна залишилась незмінна у великих містах.
Коли переглянуть тарифи в Україні
Як запевнили в уряді, до закінчення опалювального періоду-2024/2025 питання підвищення тарифів на низку комунальних послуг не порушуватимуть. Зокрема, вартість електроенергії становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год, один кубометр газу від Нафтогазу — 7,96 грн.
"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло й електроенергію не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", — повідомили в Кабінеті міністрів.
При цьому невідомо, що буде з цінами на воду, зараз вартість централізованого водопостачання та водовідведення є такою: від 24,52 до 45,97 грн.
Нагадаємо, невдовзі перерахують плату за доставку газу, врахувавши новий період на основі газового року 2023/2024. У деяких регіонах громадяни заплатять більше.
Також ми писали, що в Україні після завершення цього опалювального сезону можуть переглянути вартість електроенергії. Як відомо, минулого разу жодних розрахунків та обґрунтування відповідного підвищення НКРЕКП не надала.
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