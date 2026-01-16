Платне зберігання посилок на Новій пошті — скільки коштує доба у 2026 році

Працівники Нової пошти сортують посилки. Фото: УНІАН

Послугами Нової пошти користується більшість українців для швидкого доставляння документів, товарів чи великих вантажів. Проте інколи обставини складають таким чином, що забрати відправлення вчасно адресат не може. Тоді воно залишається у відділенні поштового оператора й з певного моменту за зберігання нараховується плата.

Коли починає стягуватися плата за зберігання

На сайті Нової пошти пояснюється, що більшість типів посилок можуть до 7 днів зберігатися безплатно. Виключенням є лише палети, для яких послуга зберігання стає платною через 3 дні після надходження відправлення у відділення.

Замовляти цю послугу окремо не потрібно — вона надається автоматично, починаючи з наступного дня після надходження посилки до відділення отримувача.

Тарифи Нової пошти на зберігання посилок

Після закінчення 7-денного терміну (або 3-денного, якщо це палети) починається платне зберігання. Вартість залежить від ваги та типу посилки:

до 2 кг — 10 грн/день;

до 10 кг — 20 грн/день;

до 30 кг — 30 грн/день;

до 100 кг — 40 грн/день;

понад 100 кг — 40 грн/день кожні 100 кг;

шини та диски — 40 грн/день;

палети — 100 грн/день.

Відправлення, яке зберігається на відділенні Нової пошти понад 30 днів, вважається незатребуваним. У такому випадку компанія має право його утилізувати або розпорядитися на власний розсуд.

Тарифи Нової пошти на зберігання речей

Крім доставляння посилок, компанія також пропонує послугу "Пункт передачі". Це сервіс, який дозволяє залишати особисті речі (валізи, сумки, рюкзаки, ключі тощо) на тимчасове зберігання або для передачі іншій особі. У вартість послуги входить зберігання речей до 7 днів у відділенні або до 5 днів у поштоматі:

до 2 кг — 30 грн (відділення/поштомат);

до 10 кг — 30 грн (відділення/поштомат);

до 30 кг — 30 грн (відділення/поштомат);

до 100 кг, шини та диски — 60 грн (відділення);

понад 100 кг — 60 грн за кожні 100 кг (відділення);

палети — 300 грн (відділення).

Варто також зауважити, що для речей, які приймаються на зберігання, діють обмеження за параметрами, які можуть відрізнятися залежно від відділення.

