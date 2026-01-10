Тарифи Нової пошти — скільки доведеться заплатити за 1 кг посилки у 2026 році

Скільки Нова пошта бере за 1 кг посилки — тарифи у 2026 році
Послугами української логістичної компанії "Нова пошта" щодня користуються десятки тисяч людей. Тож багатьох цікавить, скільки саме один з лідерів експрес-доставки бере за відправлення 1 кілограма посилки. Цей показник важливий і для покупців онлайн-магазинів, і для підприємців, які щодня надсилають товари клієнтам.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує доставлення 1 кг Новою поштою та від чого залежить тариф.
Скільки коштують стандартні посилки по Україні
Тарифи на відправлення Нова пошта формує залежно від типу та ваги посилок:
- мала посилка (до 2 кг) — 80 грн;
- середня посилка (до 10 кг) — 120 грн;
- велика посилка (до 30 кг) — 180 грн.
У вартість не включене пакування — за коробку треба доплатити окремо:
- до 2 кг — 10 грн;
- до 10 кг — 40 грн;
- до 30 кг — 80 грн.
Тож, найвигідніша ціна за 1 кг виходить, якщо відправляти великі посилки. Наприклад, за доставлення 20 кг з пакуванням треба буде заплатити 260 грн (180 грн+80 грн), що в перерахунку становить 13 грн/кг (260 грн/20 кг).
Якщо це буде посилка 5 кг, то вартість кілограма у підсумку вийде більшою — 120 грн + 40 грн = 160 грн/5 кг = 32 грн/кг.
Відповідно, найменша посилка у 2 кг коштуватиме 45 грн/кг — (80 грн + 10 грн)/2 кг.
Проте варто зазначити, якщо габарити посилки, якої б ваги вона не була (до 30 кг), перевищуватимуть 120 см, доведеться доплатити 100 грн за кожне місце.
Ще 25 грн додається до будь-якого тарифу, якщо доставлення здійснюватиметься у селище чи село.
У скільки обійдеться відправлення посилки понад 30 кг
Нова пошта передбачила окремі тарифи за доставлення великих посилок між своїми відділеннями. В межах одного міста це коштуватиме 6 грн за 1 кг. Тарифи по Україні залежать від тарифної зони:
- тарифна зона №1 — 9 грн/кг;
- тарифна зона №2 — 10 грн/кг;
- тарифна зона №3 — 12 грн/кг.
За доставлення у селища та села за кожен кілограм доведеться доплатити 2 грн, а за габарити понад 120 см — 150 грн за кожне місце. Вартість пакування також не включена у тариф за 1 кг.
