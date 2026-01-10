Відео
Головна Фінанси Скільки Нова пошта бере за 1 кг посилки — тарифи у 2026 році

Скільки Нова пошта бере за 1 кг посилки — тарифи у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 15:25
Тарифи Нової пошти — скільки доведеться заплатити за 1 кг посилки у 2026 році
Працівники Нової пошти сортують посилки. Фото: УНІАН

Послугами української логістичної компанії "Нова пошта" щодня користуються десятки тисяч людей. Тож багатьох цікавить, скільки саме один з лідерів експрес-доставки бере за відправлення 1 кілограма посилки. Цей показник важливий і для покупців онлайн-магазинів, і для підприємців, які щодня надсилають товари клієнтам.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує доставлення 1 кг Новою поштою та від чого залежить тариф.

Читайте також:

Скільки коштують стандартні посилки по Україні

Тарифи на відправлення Нова пошта формує залежно від типу та ваги посилок:

  • мала посилка (до 2 кг) — 80 грн;
  • середня посилка (до 10 кг) — 120 грн;
  • велика посилка (до 30 кг) — 180 грн.

У вартість не включене пакування — за коробку треба доплатити окремо:

  • до 2 кг — 10 грн;
  • до 10 кг — 40 грн;
  • до 30 кг — 80 грн.

Тож, найвигідніша ціна за 1 кг виходить, якщо відправляти великі посилки. Наприклад, за доставлення 20 кг з пакуванням треба буде заплатити 260 грн (180 грн+80 грн), що в перерахунку становить 13 грн/кг (260 грн/20 кг). 

Якщо це буде посилка 5 кг, то вартість кілограма у підсумку вийде більшою — 120 грн + 40 грн = 160 грн/5 кг = 32 грн/кг. 

Відповідно, найменша посилка у 2 кг коштуватиме 45 грн/кг — (80 грн + 10 грн)/2 кг. 

Проте варто зазначити, якщо габарити посилки, якої б ваги вона не була (до 30 кг), перевищуватимуть 120 см, доведеться доплатити 100 грн за кожне місце.

Ще 25 грн додається до будь-якого тарифу, якщо доставлення здійснюватиметься у селище чи село. 

У скільки обійдеться відправлення посилки понад 30 кг

Нова пошта передбачила окремі тарифи за доставлення великих посилок між своїми відділеннями. В межах одного міста це коштуватиме 6 грн за 1 кг. Тарифи по Україні залежать від тарифної зони:

  • тарифна зона №1 — 9 грн/кг;
  • тарифна зона №2 — 10  грн/кг;
  • тарифна зона №3 — 12 грн/кг.
Тарифні зони України
Тарифні зони Нової пошти. Фото: скриншот

За доставлення у селища та села за кожен кілограм доведеться доплатити 2 грн, а за габарити понад 120 см — 150 грн за кожне місце. Вартість пакування також не включена у тариф за 1 кг.

Раніше ми розповідали про тарифи, за якими Нова пошта надає послугу тимчасового зберігання речей.

Також дізнавайтеся, які зарплати в операторів Нової пошти та Укрпошти. 

тарифи Нова пошта ціни посилки доставка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
