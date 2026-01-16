Видео
Видео

Главная Финансы Тарифы Новой почты — сколько стоит 1 день хранения посылки

Тарифы Новой почты — сколько стоит 1 день хранения посылки

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 19:40
Платное хранение посылок на Новой почте — сколько стоят сутки в 2026 году
Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Услугами Новой почты пользуется большинство украинцев для быстрой доставки документов, товаров или больших грузов. Однако иногда обстоятельства складываются таким образом, что забрать отправление вовремя адресат не может. Тогда оно остается в отделении почтового оператора и с определенного момента за хранение начисляется плата.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 день хранения посылки на Новой почте.

Читайте также:

Когда начинает взиматься плата за хранение

На сайте Новой почты объясняется, что большинство типов посылок могут до 7 дней храниться бесплатно. Исключением являются только паллеты, для которых услуга хранения становится платной через 3 дня после поступления отправления в отделение.

Заказывать эту услугу отдельно не нужно — она предоставляется автоматически, начиная со следующего дня после поступления посылки в отделение получателя.

Тарифы Новой почты на хранение посылок

По истечении 7-дневного срока (или 3-дневного, если это паллеты) начинается платное хранение. Стоимость зависит от веса и типа посылки:

  • до 2 кг — 10 грн/день;
  • до 10 кг — 20 грн/день;
  • до 30 кг — 30 грн/день;
  • до 100 кг — 40 грн/день;
  • более 100 кг — 40 грн/день каждые 100 кг;
  • шины и диски — 40 грн/день;
  • паллеты — 100 грн/день.

Отправление, которое хранится на отделении Новой почты более 30 дней, считается невостребованным. В таком случае компания имеет право его утилизировать или распорядиться по своему усмотрению.

Тарифы Новой почты на хранение вещей

Помимо доставки посылок, компания также предлагает услугу "Пункт передачи". Это сервис, который позволяет оставлять личные вещи (чемоданы, сумки, рюкзаки, ключи и т.д.) на временное хранение или для передачи другому лицу. В стоимость услуги входит хранение вещей до 7 дней в отделении или до 5 дней в почтомате:

  • до 2 кг — 30 грн (отделение/почтомат);
  • до 10 кг — 30 грн (отделение/почтомат);
  • до 30 кг — 30 грн (отделение/почтомат);
  • до 100 кг, шины и диски — 60 грн (отделение);
  • свыше 100 кг — 60 грн за каждые 100 кг (отделение);
  • паллеты — 300 грн (отделение).

Стоит также заметить, что для вещей, которые принимаются на хранение, действуют ограничения по параметрам, которые могут отличаться в зависимости от отделения.

Ранее мы писали, сколько стоит доставка 1 кг Новой почтой и от чего зависит тариф.

Также узнавайте, кто доставляет посылки дешевле — Укрпошта, Новая почта или Meest Почта.

тарифы Новая почта цены посылки доставка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
