Тарифи Нової пошти — скільки коштує відправити посилку зі США в Україну

Логістична компанія "Нова пошта" розпочала відправлення посилок зі США в Україну. Термін доставлення становить від семи днів.

Скільки коштує відправити посилку зі США в Україну, розповідають Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Тарифи на доставку зі США в Україну

Вартість відправлення залежить від ваги. За документи та посилки до 1 кг треба заплатити 25 доларів. Тарифи на відправлення, які перевищують мінімальну вагу, такі:

до 2 кг — 30 дол.;

до 5 кг — 50 дол.;

до 10 кг — 80 дол.;

до 20 кг — 150 дол.;

до 30 кг — 200 дол.

Страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 дол. передбачена мінімальна комісія 0,5%.

Як відправити посилку зі США в Україну

Щоб зробити це через Нову пошту, спочатку потрібно зареєструватися на офіційному сайті компанії та отримати знижку на доставку у розмірі 15%.

Після цього слід створити міжнародне відправлення онлайн — у мобільному застосунку або на сайті компанії. Далі необхідно оплатити послугу зручним для себе способом і отримати унікальний QR-код.

Потім варто надійно запакувати посилку та принести її до відділення UPS Store. На місці потрібно показати оператору QR-код і передати відправлення для подальшої доставки.

Раніше ми розповідали, що для отримання посилки на Новій пошті достатньо просканувати штрихкод в застосунку. Однак деякі типи відправлень компанія видає отримувачу лише після того, як він пред'явить паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.

Також дізнавайтеся про зручний сервіс, який запустила Нова пошта для мандрівників. Послуга дає змогу відправити багаж просто з рецепції готелю, а отримати його вдома, або у в іншому зручному для клієнта місці.