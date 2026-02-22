Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тарифи Нової пошти — скільки доведеться заплатити за відправлення зі США

Тарифи Нової пошти — скільки доведеться заплатити за відправлення зі США

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 19:42
Тарифи Нової пошти — скільки коштує відправити посилку зі США в Україну
Тарифи Нової пошти на посилки зі США в Україну. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Логістична компанія "Нова пошта" розпочала відправлення посилок зі США в Україну. Термін доставлення становить від семи днів.

Скільки коштує відправити посилку зі США в Україну, розповідають Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Реклама
Читайте також:

Тарифи на доставку зі США в Україну

Вартість відправлення залежить від ваги. За документи та посилки до 1 кг треба заплатити 25 доларів. Тарифи на відправлення, які перевищують мінімальну вагу, такі:

  • до 2 кг — 30 дол.;
  • до 5 кг — 50 дол.;
  • до 10 кг — 80 дол.;
  • до 20 кг — 150 дол.;
  • до 30 кг — 200 дол.

Страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 дол. передбачена мінімальна комісія 0,5%.

Як відправити посилку зі США в Україну

Щоб зробити це через Нову пошту, спочатку потрібно зареєструватися на офіційному сайті компанії та отримати знижку на доставку у розмірі 15%. 

Після цього слід створити міжнародне відправлення онлайн — у мобільному застосунку або на сайті компанії. Далі необхідно оплатити послугу зручним для себе способом і отримати унікальний QR-код. 

Потім варто надійно запакувати посилку та принести її до відділення UPS Store. На місці потрібно показати оператору QR-код і передати відправлення для подальшої доставки.

Раніше ми розповідали, що для отримання посилки на Новій пошті достатньо просканувати штрихкод в застосунку. Однак деякі типи відправлень компанія видає отримувачу лише після того, як він пред'явить паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.

Також дізнавайтеся про зручний сервіс, який запустила Нова пошта для мандрівників. Послуга дає змогу відправити багаж просто з рецепції готелю, а отримати його вдома, або у в іншому зручному для клієнта місці.

тарифи США Нова пошта ціни посилки
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації