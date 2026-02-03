Нова пошта запустила сервіс для мандрівників — як працює та скільки коштує послуга

Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Провідна логістична компанія "Нова пошта" запустила зручний сервіс для мандрівників. Послуга "Вільні руки" дає змогу відправити багаж просто з рецепції готелю, а отримати його вдома, або у в іншому зручному для клієнта місці.

Про це йдеться на сайті Нової пошти.

Де працює сервіс

Зараз послуга доступна в близько 40 готелях популярних серед мандрівників областей та міст України. Зокрема це:

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Одеса;

Дніпро;

Рівне;

Луцьк;

Житомир;

Хмельницький;

Чернівці.

Детальніше зі списком готелів, де доступний сервіс "Вільні руки", можна ознайомитися на сайті Нової пошти.

Як скористатися послугою

Щоб відправити багаж з рецепції готелю на домашню адресу або у відділення чи поштомат Нової пошти, необхідно:

Відсканувати QR-код на рецепції та вказати місце доставки. Взяти бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера вашої посилки. Прикріпити бирку до валізи чи сумки та передати адміністратору.

Далі клієнту залишається лише чекати свою посилку вдома, відстежуючи її маршрут в застосунку Нової пошти.

Скільки коштує послуга "Вільні руки"

Новий сервіс передбачає єдиний тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. В цю суму входить:

доставка багажу у відділення, поштомат чи на адресу (тариф "Локал", по Україні, у селище/село, вага одного місця не має перевищувати 32 кг, в одній накладній не більше 5 місць);

пакування;

комісія від оголошеної цінності — до 5 000 грн.

Якщо оголошена цінність відправлення перевищує 5 000 грн, то сплачується комісія у розмірі 0,5% від повної суми.

