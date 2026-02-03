Нова пошта запустила сервіс для мандрівників — як працює та скільки коштує послуга

Нова пошта запустила зручну послугу для мандрівників — деталі
Провідна логістична компанія "Нова пошта" запустила зручний сервіс для мандрівників. Послуга "Вільні руки" дає змогу відправити багаж просто з рецепції готелю, а отримати його вдома, або у в іншому зручному для клієнта місці.
Де працює сервіс
Зараз послуга доступна в близько 40 готелях популярних серед мандрівників областей та міст України. Зокрема це:
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Одеса;
- Дніпро;
- Рівне;
- Луцьк;
- Житомир;
- Хмельницький;
- Чернівці.
Детальніше зі списком готелів, де доступний сервіс "Вільні руки", можна ознайомитися на сайті Нової пошти.
Як скористатися послугою
Щоб відправити багаж з рецепції готелю на домашню адресу або у відділення чи поштомат Нової пошти, необхідно:
- Відсканувати QR-код на рецепції та вказати місце доставки.
- Взяти бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера вашої посилки.
- Прикріпити бирку до валізи чи сумки та передати адміністратору.
Далі клієнту залишається лише чекати свою посилку вдома, відстежуючи її маршрут в застосунку Нової пошти.
Скільки коштує послуга "Вільні руки"
Новий сервіс передбачає єдиний тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. В цю суму входить:
- доставка багажу у відділення, поштомат чи на адресу (тариф "Локал", по Україні, у селище/село, вага одного місця не має перевищувати 32 кг, в одній накладній не більше 5 місць);
- пакування;
- комісія від оголошеної цінності — до 5 000 грн.
Якщо оголошена цінність відправлення перевищує 5 000 грн, то сплачується комісія у розмірі 0,5% від повної суми.
