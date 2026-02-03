Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нова пошта запустила зручну послугу для мандрівників — деталі

Нова пошта запустила зручну послугу для мандрівників — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:35
Нова пошта запустила сервіс для мандрівників — як працює та скільки коштує послуга
Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Провідна логістична компанія "Нова пошта" запустила зручний сервіс для мандрівників. Послуга "Вільні руки" дає змогу відправити багаж просто з рецепції готелю, а отримати його вдома, або у в іншому зручному для клієнта місці.

Про це йдеться на сайті Нової пошти.

Реклама
Читайте також:

Де працює сервіс 

Зараз послуга доступна в близько 40 готелях популярних серед мандрівників областей та міст України. Зокрема це:

  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Рівне;
  • Луцьк;
  • Житомир;
  • Хмельницький;
  • Чернівці.

Детальніше зі списком готелів, де доступний сервіс "Вільні руки", можна ознайомитися на сайті Нової пошти.

Як скористатися послугою

Щоб відправити багаж з рецепції готелю на домашню адресу або у відділення чи поштомат Нової пошти, необхідно:

  1. Відсканувати QR-код на рецепції та вказати місце доставки.
  2. Взяти бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера вашої посилки.
  3. Прикріпити бирку до валізи чи сумки та передати адміністратору.

Далі клієнту залишається лише чекати свою посилку вдома, відстежуючи її маршрут в застосунку Нової пошти.

Скільки коштує послуга "Вільні руки"

Новий сервіс передбачає єдиний тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. В цю суму входить:

  • доставка багажу у відділення, поштомат чи на адресу (тариф "Локал", по Україні, у селище/село, вага одного місця не має перевищувати 32 кг, в одній накладній не більше 5 місць);
  • пакування;
  • комісія від оголошеної цінності — до 5 000 грн.

Якщо оголошена цінність відправлення перевищує 5 000 грн, то сплачується комісія у розмірі 0,5% від повної суми.

Раніше ми розповідали, скільки коштує 1 день зберігання посилки на Новій пошті. 

Також дізнавайтеся, які зміни запровадила Укрпошта.

тарифи Нова пошта ціни послуги посилки
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації