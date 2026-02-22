Тарифы Новой почты — сколько стоит доставка из США в Украину

Тарифы Новой почты на посылки из США в Украину. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский перевозчик "Новая почта" начал отправку посылок из США в Украину. Доставка занимает от семи дней, а стоимость зависит от веса отправления.

Сколько стоит отправить посылку из США в Украину, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Тарифы на доставку из США в Украину

Стоимость отправления зависит от веса. За документы и посылки до 1 кг надо заплатить 25 долларов. Тарифы на отправления, которые превышают минимальный вес, следующие:

до 2 кг — 30 долл.;

до 5 кг — 50 долл.;

до 10 кг — 80 долл.;

до 20 кг — 150 долл.;

до 30 кг — 200 долл.

Страхование включено в стоимость для посылок до 150 долларов. Для отправлений свыше 150 долл. предусмотрена минимальная комиссия 0,5%.

Как отправить посылку из США в Украину

Чтобы сделать это через Новую почту, сначала нужно зарегистрироваться на официальном сайте компании и получить скидку на доставку в размере 15%.

После этого следует создать международное отправление онлайн — в мобильном приложении или на сайте компании. Далее необходимо оплатить услугу удобным для себя способом и получить уникальный QR-код.

Затем стоит надежно упаковать посылку и принести ее в отделение UPS Store. На месте нужно показать оператору QR-код и передать отправление для дальнейшей доставки.

Ранее мы рассказывали, что для получения посылки на Новой почте достаточно просканировать штрихкод в приложении. Однако некоторые типы отправлений компания выдает получателю только после того, как он предъявит паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также узнавайте об удобном сервисе, который запустила Новая почта для путешественников. Услуга позволяет отправить багаж прямо с рецепции отеля, а получить его дома, или в другом удобном для клиента месте.