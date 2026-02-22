Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тарифы Новой почты — сколько нужно заплатить за посылку из США в Украину

Тарифы Новой почты — сколько нужно заплатить за посылку из США в Украину

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 19:42
Тарифы Новой почты — сколько стоит доставка из США в Украину
Тарифы Новой почты на посылки из США в Украину. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский перевозчик "Новая почта" начал отправку посылок из США в Украину. Доставка занимает от семи дней, а стоимость зависит от веса отправления.

Сколько стоит отправить посылку из США в Украину, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на доставку из США в Украину

Стоимость отправления зависит от веса. За документы и посылки до 1 кг надо заплатить 25 долларов. Тарифы на отправления, которые превышают минимальный вес, следующие:

  • до 2 кг — 30 долл.;
  • до 5 кг — 50 долл.;
  • до 10 кг — 80 долл.;
  • до 20 кг — 150 долл.;
  • до 30 кг — 200 долл.

Страхование включено в стоимость для посылок до 150 долларов. Для отправлений свыше 150 долл. предусмотрена минимальная комиссия 0,5%.

Как отправить посылку из США в Украину

Чтобы сделать это через Новую почту, сначала нужно зарегистрироваться на официальном сайте компании и получить скидку на доставку в размере 15%.

После этого следует создать международное отправление онлайн — в мобильном приложении или на сайте компании. Далее необходимо оплатить услугу удобным для себя способом и получить уникальный QR-код.

Затем стоит надежно упаковать посылку и принести ее в отделение UPS Store. На месте нужно показать оператору QR-код и передать отправление для дальнейшей доставки.

Ранее мы рассказывали, что для получения посылки на Новой почте достаточно просканировать штрихкод в приложении. Однако некоторые типы отправлений компания выдает получателю только после того, как он предъявит паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также узнавайте об удобном сервисе, который запустила Новая почта для путешественников. Услуга позволяет отправить багаж прямо с рецепции отеля, а получить его дома, или в другом удобном для клиента месте.

тарифы США Новая почта цены посылки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации