Україна
Без паспорта не отримати — які посилки Нова пошта не видає "анонімам"

Без паспорта не отримати — які посилки Нова пошта не видає "анонімам"

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 08:45
Паспорт обов'язковий — які відправлення Нова пошта не віддасть без підтвердження особи
Працівники Нової пошти сортують посилки. Фото: УНІАН

Отримання посилки на Новій пошті зазвичай займає кілька хвилин — достатньо просканувати штрихкод в застосунку. Однак деякі типи відправлень компанія видає отримувачу лише після того, як він пред'явить паспорт чи інший документ, який посвідчує особу.

Про те, які посилки не отримати без паспорта, розповідають Новини.LIVE з посиланням на дані Нової пошти

Читайте також:

У яких випадках для отримання посилки потрібен паспорт

За правилами Нової пошти, деякі категорії відправлень працівники компанії не мають права видавати отримувачам, якщо ті не нададуть документ, який підтверджує особу. Йдеться про ситуації, коли:

  • оголошена цінність відправлення перевищує 30 000 грн;
  • післяплата понад 5 000 грн.

Також без посвідчення особи можуть не видати посилку категорії "Документи", якщо вказано, що вона має бути вручена особисто в руки адресату. 

Які документи потрібні для отримання посилок

Це може бути будь-який документ, який дає можливість ідентифікувати отримувача:

  • паспорт;
  • тимчасове посвідчення;
  • посвідка на постійне проживання;
  • посвідчення біженця, видане в Україні;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • паспорт іноземного громадянина (з відомостями про особу, вказаними кирилицею або латиницею). 

При отриманні посилки у відділенні як документ верифікації можна також використовувати електронну форму паспорта з мобільного застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, що Нова пошта запустила зручну послугу для мандрівників Україною. 

Також дізнавайтеся, які оновлення презентувала Укрпошта.

Нова пошта документи посилки паспорт доставка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
