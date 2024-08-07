Цены на воду вырастут с 1 сентября — кого коснется подорожание

Тарифы на воду — в одном из регионов взлетят цены с 1 сентября
В одном из украинских регионов существенно вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 сентября 2024 года. В частности, решения объясняют подорожанием электроэнергии.
Об этом сообщает издание Comments.ua.
Где в Украине взлетят тарифы на воду
Как отмечает издание, власти Киевской области, имеющие право не согласовывать решение с регулятором, постепенно пересматривают тарифы на воду.
Известно, что в Белогородской территориальной громаде поднимут стоимость водоснабжения и водоотвода КП "Святопетровское". Новые цены в платежках увидят все категории потребителей. Среди причин такого решения:
- подорожание электроэнергии за 1 кВт на 48%;
- повышение цен на услуги КП "Вишневскводоканал", что обеспечивает предоставление услуг КП "Святопетровское" по водоотводу за один куб.м на 123,26%.
Как вырастут цены на услугу
Как заявили в коммунальном предприятии, повышение цен на водоснабжение и водоотвод состоится до экономически обоснованного уровня.
"Коррекция тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня является необходимой мерой для надлежащего функционирования предприятия, в частности, для осуществления расчетов за электроэнергию, централизованный водоотвод и обеспечение потребителей качественными услугами и питьевой водой", — говорится в сообщении.
Ожидается, что суммы пересчитают с учетом новых тарифов с 1 сентября 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Польше намерены реализовать "революционный" подход по установлению тарифов на водоснабжение с целью поощрения экономии. Цену хотят сделать разной, в зависимости от объема потребления.
Ранее мы писали, что в августе 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными для большинства городов. В то же время, в квитанциях будут более высокие суммы, учитывая новые цены на электроэнергию, действующие с июня.
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