Цены на воду вырастут с 1 сентября — кого коснется подорожание

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE.

В одном из украинских регионов существенно вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 сентября 2024 года. В частности, решения объясняют подорожанием электроэнергии.

Об этом сообщает издание Comments.ua.

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Как отмечает издание, власти Киевской области, имеющие право не согласовывать решение с регулятором, постепенно пересматривают тарифы на воду.

Известно, что в Белогородской территориальной громаде поднимут стоимость водоснабжения и водоотвода КП "Святопетровское". Новые цены в платежках увидят все категории потребителей. Среди причин такого решения:

подорожание электроэнергии за 1 кВт на 48%;

повышение цен на услуги КП "Вишневскводоканал", что обеспечивает предоставление услуг КП "Святопетровское" по водоотводу за один куб.м на 123,26%.

Как вырастут цены на услугу

Как заявили в коммунальном предприятии, повышение цен на водоснабжение и водоотвод состоится до экономически обоснованного уровня.

"Коррекция тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня является необходимой мерой для надлежащего функционирования предприятия, в частности, для осуществления расчетов за электроэнергию, централизованный водоотвод и обеспечение потребителей качественными услугами и питьевой водой", — говорится в сообщении.

Ожидается, что суммы пересчитают с учетом новых тарифов с 1 сентября 2024 года.

Новые цены на воду. Источник: Comments.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше намерены реализовать "революционный" подход по установлению тарифов на водоснабжение с целью поощрения экономии. Цену хотят сделать разной, в зависимости от объема потребления.

Ранее мы писали, что в августе 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся неизменными для большинства городов. В то же время, в квитанциях будут более высокие суммы, учитывая новые цены на электроэнергию, действующие с июня.