Тарифи на воду у ЄС — в одній з країн єврозони готують радикальні зміни

Ціни на воду — в одній з країн ЄС готують революційні тарифи
У Польщі мають намір реалізувати "революційний" підхід у встановленні тарифів на водопостачання з метою заохочення до економії. Ціну хочуть зробити різною, залежно від обсягу споживання.
Такі наміри анонсував заступник голови Міністерства інфраструктури Пшемислав Коперський в інтерв’ю Polskie Radio.
Детальніше про нові тарифи на воду
Як зазначив посадовець, нова система плати за воду, яку планує впровадити польська влада, полягає у тому, що перший кубічний метр буде коштувати символічно один злотий (у перерахунку близько 10 гривень). Другий та третій будуть теж недорогими, а з кожним наступним сума зростатиме.
Коперський зауважив, що перша тисяча літрів за один злотий стане гарантією доступу до безкоштовної питної води для кожного поляка.
"По-друге, ми хочемо заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду. Зараз у нас дуже хороша вода з дуже високими показниками", — пояснив заступник міністра.
Вважається, що водопровідна вода є більш екологічною проти бутельованої, адже не вимагає утилізації великого обсягу пластикових пляшок.
Одночасно поляків будуть стимулювати заощаджувати воду через підвищення тарифів, починаючи з четвертого кубічного метра.
Таку ініціативу мають намір підготувати та подати на розгляд Сейму до кінця осені поточного року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) через складний стан в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.
Також ми писали, що із серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі внаслідок зростання деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.
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