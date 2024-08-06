Тарифи на воду у ЄС — в одній з країн єврозони готують радикальні зміни

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

У Польщі мають намір реалізувати "революційний" підхід у встановленні тарифів на водопостачання з метою заохочення до економії. Ціну хочуть зробити різною, залежно від обсягу споживання.

Такі наміри анонсував заступник голови Міністерства інфраструктури Пшемислав Коперський в інтерв’ю Polskie Radio.

Читайте також:

Детальніше про нові тарифи на воду

Як зазначив посадовець, нова система плати за воду, яку планує впровадити польська влада, полягає у тому, що перший кубічний метр буде коштувати символічно один злотий (у перерахунку близько 10 гривень). Другий та третій будуть теж недорогими, а з кожним наступним сума зростатиме.

Коперський зауважив, що перша тисяча літрів за один злотий стане гарантією доступу до безкоштовної питної води для кожного поляка.

"По-друге, ми хочемо заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду. Зараз у нас дуже хороша вода з дуже високими показниками", — пояснив заступник міністра.

Вважається, що водопровідна вода є більш екологічною проти бутельованої, адже не вимагає утилізації великого обсягу пластикових пляшок.

Одночасно поляків будуть стимулювати заощаджувати воду через підвищення тарифів, починаючи з четвертого кубічного метра.

Таку ініціативу мають намір підготувати та подати на розгляд Сейму до кінця осені поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) через складний стан в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.

Також ми писали, що із серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі внаслідок зростання деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.