Рахунки за газ — українців попередили про нові платіжки

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Газорозподільні мережі України готують українцям нові комунальні рахунки та закликають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків. У третій платіжці надійде рахунок за перевірку відповідних систем.

Про це йдеться у повідомленні Дніпровської філії "Газмережі".

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Навіщо укладати договір на техобслуговування

У "Газмережі" пояснили, що українці мають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, щоб запобігти аваріям під час розподілу газу.

"Нагадуємо: своєчасне технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання є запорукою безаварійного розподілу газу", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що періодичність виконання відповідних робіт залежить від терміну експлуатації газових мереж того чи іншого будинку.

Зокрема, внутрішньобудинкові системи газопостачання, які використовують:

менш ніж 25 років — повинні проходити перевірку один раз на п'ять років;

якщо термін експлуатації більш ніж 25 років — один раз на три роки.

Тобто оплату за роботи будуть нараховувати раз на три чи п'ять років.

Нюанси укладення договору з ТО

Держрегулятор (НКРЕКП) затвердив Типовий договір на техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Приєднатись до нього можна, підписавши відповідну заяву. Її має подавати:

управитель/об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

інша уповноважена співвласниками будинку особа.

Громадянам доступний шаблон зазначеної заяви, а також вся необхідна інформація щодо виконання техперевірки внутрішньобудинкових систем газопостачання за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила терміни надання показників газових лічильників. Завдяки цьому споживачі можуть передавати дані до 7 серпня включно.

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