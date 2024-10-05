Тарифи на воду в різних областях та містах України у 2024 році

Кран водопостачання. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У великих українських містах тарифи на водопостачання залишаються незмінними з 2021 року. Торік Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) намагалась їх підвищити, але зустріла спротив з боку влади та скасувала це рішення. Втім, нещодавно в інформаційному полі знову з'явилися розмови про підвищення цін на воду в Україні.

Новини.LIVE розповідають, як можуть змінитися тарифи на водопостачання та скільки за цю послугу платять у різних регіонах України.

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Як можуть зрости тарифи на воду в Україні

Тарифи на водопостачання у великих містах регулюються Національною комісією з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Влітку 2023 року Комісія вирішила підвищити тарифи на воду в середньому на 32% залежно від водоканалу. Зміна вартості водопостачання планувалась у два етапи: перший — з 1 липня, другий — з 1 вересня.

Підвищення тарифів пояснювали збільшенням витрат на електроенергію, підвищенням зарплат та подорожчанням реагентів для очищення води.

На таку ініціативу Комісії негативно відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав рішення НКРЕКП "ганебним".

"М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", — наголосив президент.

У результаті НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання.

"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення", — пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Таким чином про підвищення тарифів на водопостачання в Україні не згадували понад рік. Втім, нещодавно в інфополі знову прозвучали пропозиції щодо перегляду чинних цін на цю послугу.

З вимогою перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення виступили в асоціації "Укрводоканалекологія", посилаючись на критичне становище українських водоканалів. Президент Асоціації та заступник генерального директора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький зазначив, що наразі галузь перебуває на межі виживання.

Новицький наголосив, що тарифи на воду не переглядалися регулятором уже кілька років, а останнє підвищення сталося у 2021 році. Спробу запровадити нові тарифи у 2023 році було скасовано урядом, що Новицький вважає незаконним.

За словами заступника генерального директора "Київводоканалу" зараз водоканали зазнають серйозних фінансових труднощів, що відбивається на рівні заробітної плати працівників — у середньому близько 13 тисяч гривень. Це загрожує стабільній роботі підприємств і може спричинити серйозні наслідки для всієї галузі.

"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.

На сьогодні тариф на один кубічний метр очищеної води із водовідведенням у Києві становить 30 гривень. Якби уряд не скасував підвищення тарифів минулого року, ця сума сягнула б 40 гривень.

Слід зазначити, що тарифи на водопостачання у великих містах регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому, у невеликих населених пунктах місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи, що вже призвело до їх значного збільшення — у деяких містах зростання склало до 40%.

Тарифи на воду в різних областях України. Інфографіка: Новини.LIVE

Які тарифи на воду в різних областях України

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні різняться залежно від регіону України та постачальника послуг.

Вінницька область

КП "Вінницяоблводоканал" — водопостачання: 15,744 грн, водовідведення: 9,876 грн, разом: 25,620 грн.

Волинська область

КП "Луцькводоканал" — водопостачання: 12,204 грн, водовідведення: 16,212 грн, разом: 28,416 грн.

Дніпропетровська область

КП "Аульський водовід" — водопостачання: 13,416 грн, водовідведення: 12,696 грн, разом: 26,112 грн.

КП "Дніпроводоканал" — водопостачання: 18,156 грн, водовідведення: 13,200 грн, разом: 31,356 грн.

КВП "Міськводоканал" Кам'янське — водопостачання: 13,092 грн, водовідведення: 10,296 грн, разом: 23,388 грн.

КП "Кривбассводоканал" — водопостачання: 15,972 грн, водовідведення: 15,396 грн, разом: 31,368 грн

КП "Нікопольське ВУВКГ" – водопостачання: 13,860 грн, водовідведення: 19,764 грн, разом: 33,624 грн.

КП "Новомосковськ водоканал" — водопостачання: 21,612 грн, водовідведення: 23,232 грн, разом: 44,844 грн.

КП "Павлоградське ВУВКГ" — водопостачання: 39,420 грн, водовідведення: 14,244 грн, разом: 53,664 грн.

ПРАТ "Енергоресурси" — водопостачання: 27,156 грн, водовідведення: 3,060 грн, разом: 30,216 грн.

ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" — водопостачання: 36,240 грн, водовідведення відсутнє, разом: 36,240 грн.

Донецька область

КП "Бахмут-Вода" — водопостачання: 22,728 грн, водовідведення: 18,636 грн, разом: 41,364 грн.

КВП "Краматорський водоканал" — водопостачання: 19,548 грн, водовідведення: 13,908 грн, разом: 33,456 грн.

КП "Маріупольське ВУВКГ" — водопостачання: 19,212 грн, водовідведення: 9,900 грн, разом: 29,112 грн.

КП "Славміськводоканал" — водопостачання: 20,220 грн, водовідведення: 25,200 грн, разом: 45,420 грн.

Житомирська область

КП "Житомирводоканал" — водопостачання: 18,264 грн, водовідведення: 19,272 грн, разом: 37,536 грн.

Закарпатська область

КП "ВУВКГ Ужгорода" — водопостачання: 26,520 грн, водовідведення: 16,344 грн, разом: 42,864 грн.

Запорізька область

КП "Бердянськводоканал" — водопостачання: 30,876 грн, водовідведення: 26,196 грн, разом: 57,072 грн.

КП "Водоканал" Запоріжжя — водопостачання: 17,808 грн, водовідведення: 10,560 грн, разом: 28,368 грн.

КП "Облводоканал" Запорізька область — водопостачання: 25,044 грн, водовідведення: 40,512 грн, разом: 65,556 грн.

КП "Водоканал" Мелітополь — водопостачання: 19,404 грн, водовідведення: 22,536 грн, разом: 41,940 грн.

Івано-Франківська область

КП "Івано-Франківськ-водоекотехпром" — водопостачання: 12,948 грн, водовідведення: 15,288 грн, разом: 28,236 грн.

Київська область

ТОВ "Білоцерківвода" — водопостачання: 15,480 грн, водовідведення: 21,720 грн, разом: 37,200 грн.

КП "Броваритепловодоенергія" — водопостачання: 15,408 грн, водовідведення: 14,856 грн, разом: 30,264 грн.

КП "Ірпіньводоканал" — водопостачання: 12,408 грн, водовідведення: 19,704 грн, разом: 32,112 грн.

ПАТ АК "Київводоканал" — водопостачання: 16,164 грн, водовідведення: 14,220 грн, разом: 30,384 грн.

Кіровоградська область

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" — водопостачання: 25,212 грн, водовідведення: 20,760 грн, разом: 45,972 грн.

Луганська область

КСП "Лисичанськводоканал" — водопостачання: 24,924 грн, водовідведення: 15,264 грн, разом: 40,188 грн.

КП "Сєвєродонецькводоканал" — водопостачання: 9,660 грн, водовідведення: 8,640 грн, разом: 18,300 грн.

ТОВ "Таун сервіс" — водопостачання: 8,940 грн, водовідведення: 7,584 грн, разом: 16,524 грн.

Львівська область

КП "Дрогобичводоканал" — водопостачання: 28,620 грн, водовідведення: 14,736 грн, разом: 43,356 грн.

КП "Львівводоканал" — водопостачання: 17,292 грн, водовідведення: 8,592 грн, разом: 25,884 грн.

Миколаївська область

КП "Миколаївводоканал" — водопостачання: 17,532 грн, водовідведення: 16,512 грн, разом: 34,044 грн.

Одеська область

ТОВ "Інфоксводоканал" — водопостачання: 17,916 грн, водовідведення: 17,244 грн, разом: 35,160 грн.

Полтавська область

КП "Кременчукводоканал" — водопостачання: 14,304 грн, водовідведення: 17,496 грн, разом: 31,800 грн.

КП "Полтававодоканал" — водопостачання: 16,488 грн, водовідведення: 17,280 грн, разом: 33,768 грн.

Рівненська область

ПРАТ "Рівнеазот" — водопостачання: немає, водовідведення: 4,920 грн, разом: 4,920 грн.

ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" — водопостачання: 16,680 грн, водовідведення: 15,912 грн, разом: 32,592 грн.

Сумська область

КП "Міськводоканал" Суми — водопостачання: 15,984 грн, водовідведення: 16,668 грн, разом: 32,652 грн.

Тернопільська область

КП "Тернопільводоканал" — водопостачання: 17,580 грн, водовідведення: 19,116 грн, разом: 36,696 грн.

Харківська область

КП "Харківводоканал" — водопостачання: 16,032 грн, водовідведення: 8,484 грн, разом: 24,516 грн.

Херсонська область

КП "ВУВКГ Херсона" — водопостачання: 15,780 грн, водовідведення: 14,916 грн, разом: 30,696 грн.

Хмельницька область

КП "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський) — водопостачання: 17,892 грн, водовідведення: 14,904 грн, разом: 32,796 грн.

КП "Хмельницькводоканал" — водопостачання: 14,172 грн, водовідведення: 13,224 грн, разом: 27,396 грн.

Черкаська область

КП "Уманьводоканал" — водопостачання: 34,164 грн, водовідведення: 23,340 грн, разом: 57,504 грн (з 01.01.2022)

ПАТ "АЗОТ" (Черкаси) — водовідведення: 5,352 грн, разом: 5,352 грн.

КП "Черкасиводоканал" — водопостачання: 13,848 грн, водовідведення: 13,800 грн, разом: 27,648 грн

Чернівецька область

КП "Чернівціводоканал" — водопостачання: 17,916 грн, водовідведення: 9,996 грн, разом: 27,912 грн.

Чернігівська область

КП "Чернігівводоканал" — водопостачання: 15,564 грн, водовідведення: 15,348 грн, разом: 30,912 грн.