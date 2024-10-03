Підвищення тарифів на електроенергію - в YASNO дали відповідь чого очікувати

Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

В Україні невдовзі нацкомісія оновить тарифи на електрику, зокрема, для бізнесу. Втім деякі посадовці подейкують, що з 2025 року електроенергія стане дорожчою й для звичайних споживачів. У компанії YASNO дали відповідь, чи є плани змінювати тарифи для споживачів.

Зокрема про це висловився генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Сергій Коваленко розкритикував заяви експертів про ріст тарифів на електроенергію. Мовляв, таких планів наразі немає ані у Кабміні, ані в компанії.

"По-перше, YASNO і представники нашої компанії нічого не казали про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання знаходиться виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було ніяких заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", — сказав він.

Повідомлення Сергія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року побутові споживачі сплачують 4,32 грн за 1 кВт-год електроенергії.

Втім, нещодавно нардеп Олег Дунда в ефірі День.LIVE заявив, що вже у 2025 році електроенергія може здорожчати в ціні.

Таке ж припущення робив й Олексій Кучеренко, проте, додав, що тарифи, ймовірно, не будуть змінювати до весни 2025 року.

Нацкомісія справді має намір підняти тарифи на електропостачання до 9 гривень за 1 кВт, проте, це стосується бізнесу та не вплине на фіксований рівень вартості електроенергії для населення.