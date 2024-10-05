Тарифы на воду в разных областях и городах Украины в 2024 году

Кран водоснабжения. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В крупных украинских городах тарифы на водоснабжение остаются неизменными с 2021 года. В прошлом году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пыталась их повысить, но встретила сопротивление со стороны власти и отменила это решение. Впрочем, недавно в информационном поле снова появились разговоры о повышении цен на воду в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, как могут измениться тарифы на водоснабжение и сколько за эту услугу платят в разных регионах Украины.

Читайте также:

Как могут вырасти тарифы на воду в Украине

Тарифы на водоснабжение в крупных городах регулируются Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Летом 2023 года Комиссия решила повысить тарифы на воду в среднем на 32% в зависимости от водоканала. Изменение стоимости водоснабжения планировалось в два этапа: первый — с 1 июля, второй — с 1 сентября.

Повышение тарифов объяснялось увеличением расходов на электроэнергию, повышением зарплат и удорожанием реагентов для очистки воды.

На такую инициативу Комиссии негативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал решение НКРЭКУ "позорным".

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", — подчеркнул президент.

В результате НКРЭКУ отменила решение о повышении тарифов на водоснабжение.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению", — пояснил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Таким образом, о повышении тарифов на водоснабжение в Украине не упоминали более года. Впрочем, недавно в инфополе снова прозвучали предложения по пересмотру действующих цен на эту услугу.

С требованием пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод выступили в ассоциации "Укрводоканалекология", ссылаясь на критическое положение украинских водоканалов. Президент Ассоциации и заместитель генерального директора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий отметил, что в настоящее время отрасль находится на грани выживания.

Новицкий заявил, что тарифы на воду не пересматривались регулятором уже несколько лет, а последнее повышение произошло в 2021 году. Попытка ввести новые тарифы в 2023 году была отменена правительством, что Новицкий считает незаконным.

По словам заместителя генерального директора "Киевводоканала" сейчас водоканалы испытывают серьезные финансовые трудности, что отражается на уровне заработной платы работников — в среднем около 13 тысяч гривен. Это чревато стабильной работой предприятий и может повлечь за собой серьезные последствия для всей отрасли.

"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема" , — сказал он.

На сегодняшний день тариф на один кубический метр очищенной воды с водоотводом в Киеве составляет 30 гривен. Если бы правительство не отменило повышение тарифов в прошлом году, эта сумма достигла бы 40 гривен.

Следует отметить, что тарифы на водоснабжение в крупных городах регулируются Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. При этом в небольших населенных пунктах местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, что уже привело к их значительному увеличению — в некоторых городах рост составил до 40%.

Тарифы на воду в разных областях Украины. Инфографика: Новини.LIVE

Какие тарифы на воду в разных областях Украины

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине отличаются в зависимости от региона Украины и поставщика услуг.

Винницкая область

КП "Винницаоблводоканал" — водоснабжение: 15,744 грн, водоотвод: 9,876 грн, итого: 25,620 грн.

Волынская область

КП "Луцкводоканал" — водоснабжение: 12,204 грн, водоотвод: 16,212 грн, итого: 28,416 грн.

Днепропетровская область

КП "Аульский водовод" — водоснабжение: 13,416 грн, водоотвод: 12,696 грн, итого: 26,112 грн.

КП "Днепропроводоканал" — водоснабжение: 18,156 грн, водоотвод: 13,200 грн, итого: 31,356 грн.

КПП "Горводоканал" Каменское — водоснабжение: 13,092 грн, водоотвод: 10,296 грн, итого: 23,388 грн.

КП "Кривбасссводоканал" — водоснабжение: 15,972 грн, водоотвод: 15,396 грн, итого: 31,368 грн

КП "Никопольское ПУВКХ" — водоснабжение: 13,860 грн, водоотвод: 19,764 грн, итого: 33,624 грн.

КП "Новомосковск водоканал" — водоснабжение: 21,612 грн, водоотвод: 23,232 грн, итого: 44,844 грн.

КП "Павлоградське ПУВКХ" — водоснабжение: 39,420 грн, водоотвод: 14,244 грн, итого: 53,664 грн.

ПРАТ "Энергоресурсы" — водоснабжение: 27,156 грн, водоотвод: 3,060 грн, итого: 30,216 грн.

ГМП ВКХ "Днепр-Западный Донбасс" — водоснабжение: 36,240 грн, водоотвод отсутствует, итого: 36,240 грн.

Донецкая область

КП "Бахмут-Вода" — водоснабжение: 22,728 грн, водоотвод: 18,636 грн, итого: 41,364 грн.

КПП "Краматорский водоканал" — водоснабжение: 19,548 грн, водоотвод: 13,908 грн, итого: 33,456 грн.

КП "Мариупольское ПУВКХ" — водоснабжение: 19,212 грн, водоотвод: 9,900 грн, итого: 29,112 грн.

КП "Славгорводоканал" — водоснабжение: 20,220 грн, водоотвод: 25,200 грн, итого: 45,420 грн.

Житомирская область

КП "Житомирводоканал" — водоснабжение: 18,264 грн, водоотвод: 19,272 грн, итого: 37,536 грн.

Закарпатская область

КП "ПУВКХ Ужгорода" — водоснабжение: 26,520 грн, водоотвод: 16,344 грн, итого: 42,864 грн.

Запорожская область

КП "Бердянскводоканал" — водоснабжение: 30,876 грн, водоотвод: 26,196 грн, итого: 57,072 грн.

КП "Водоканал" Запорожье — водоснабжение: 17,808 грн, водоотвод: 10,560 грн, итого: 28,368 грн.

КП "Облводоканал" Запорожская область — водоснабжение: 25,044 грн, водоотвод: 40,512 грн, итого: 65,556 грн.

КП "Водоканал" Мелитополь — водоснабжение: 19,404 грн, водоотвод: 22,536 грн, итого: 41,940 грн.

Ивано-Франковская область

КП "Ивано-Франковск-водоэкотехпром" — водоснабжение: 12,948 грн, водоотвод: 15,288 грн, итого: 28,236 грн.

Киевская область

ООО "Белоцерковвода" — водоснабжение: 15,480 грн, водоотвод: 21,720 грн, итого: 37,200 грн.

КП "Броварытепловодоэнергия" — водоснабжение: 15,408 грн, водоотвод: 14,856 грн, итого: 30,264 грн.

КП "Ирпеньводоканал" — водоснабжение: 12,408 грн, водоотвод: 19,704 грн, итого: 32,112 грн.

ПАТ АК "Киев­водоканал" — водоснабжение: 16,164 грн, водоотвод: 14,220 грн, итого: 30,384 грн.

Кировоградская область

ОКПП "Днепр-Кировоград" — водоснабжение: 25,212 грн, водоотвод: 20,760 грн, итого: 45,972 грн.

Луганская область

КСП "Лисичанскводоканал" — водоснабжение: 24,924 грн, водоотвод: 15,264 грн, итого: 40,188 грн.

КП "Северодонецкводоканал" — водоснабжение: 9,660 грн, водоотвод: 8,640 грн, итого: 18,300 грн.

ООО "Таун сервис" — водоснабжение: 8,940 грн, водоотвод: 7,584 грн, итого: 16,524 грн.

Львовская область

КП "Дрогобычводоканал" — водоснабжение: 28,620 грн, водоотвод: 14,736 грн, итого: 43,356 грн.

КП "Львовводоканал" — водоснабжение: 17,292 грн, водоотвод: 8,592 грн, итого: 25,884 грн.

Николаевская область

КП "Николаевводоканал" — водоснабжение: 17,532 грн, водоотвод: 16,512 грн, итого: 34,044 грн.

Одесская область

ООО "Инфоксводоканал" — водоснабжение: 17,916 грн, водоотвод: 17,244 грн, итого: 35,160 грн.

Полтавская область

КП "Кременчугводоканал" — водоснабжение: 14,304 грн, водоотвод: 17,496 грн, итого: 31,800 грн.

КП "Полтававодоканал" — водоснабжение: 16,488 грн, водоотвод: 17,280 грн, итого: 33,768 грн.

Ровенская область

ПРАО "Ровноазот" — водоснабжение: нет, водоотвод: 4,920 грн, итого: 4,920 грн.

ПКП ВКХ "Ровнообл­водоканал" — водоснабжение: 16,680 грн, водоотвод: 15,912 грн, итого: 32,592 грн.

Сумская область

КП "Горводоканал" Сумы - водоснабжение: 15,984 грн, водоотвод: 16,668 грн, итого: 32,652 грн.

Тернопольская область

КП "Тернопольводоканал" — водоснабжение: 17,580 грн, водоотвод: 19,116 грн, итого: 36,696 грн.

Харьковская область

КП "Харьковводоканал" — водоснабжение: 16,032 грн, водоотвод: 8,484 грн, итого: 24,516 грн.

Херсонская область

КП "ПУВКХ Херсона" — водоснабжение: 15,780 грн, водоотвод: 14,916 грн, итого: 30,696 грн.

Хмельницкая область

КП "Гортепловоденергия" (Каменец-Подольский) — водоснабжение: 17,892 грн, водоотвод: 14,904 грн, итого: 32,796 грн.

КП "Хмельницкводоканал" — водоснабжение: 14,172 грн, водоотвод: 13,224 грн, итого: 27,396 грн.

Черкасская область

КП "Уманьводоканал" — водоснабжение: 34,164 грн, водоотвод: 23,340 грн, итого: 57,504 грн (с 01.01.2022)

ПАО "АЗОТ" (Черкассы) — водоотвод: 5,352 грн, итого: 5,352 грн.

КП "Черкассыводоканал" — водоснабжение: 13,848 грн, водоотвод: 13,800 грн, итого: 27,648 грн

Черновицкая область

КП "Черновцыводоканал" — водоснабжение: 17,916 грн, водоотвод: 9,996 грн, итого: 27,912 грн.

Черниговская область

КП "Черниговводоканал" — водоснабжение: 15,564 грн, водоотвод: 15,348 грн, итого: 30,912 грн.