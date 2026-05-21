Повірка лічильників води: які передбачені терміни та хто заплатить більше

Українським споживачам необхідно слідкувати за вчасністю здійснення повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води. Якщо пропустити відповідний термін щодо огляду приладів обліку, нарахування відбуватимуться інакше, а суми у комунальних платіжках суттєво зростуть.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго", інформує видання Новини.LIVE.

Вимоги щодо проведення повірок лічильників води

Як пояснили у відомстві, згідно з чинними правилами, повірка лічильників води має відбуватися з періодичністю один раз на чотири роки. Її мають здійснювати виключно уповноважені організації.

Після здійснення відповідної процедури інформація про повірку автоматично вноситься до бази даних, клієнти не повинні самостійно передавати документи. Послуга щодо розпломбування та опломбування приладів також включена до пакету замовлення.

Водночас, громадяни мають слідкувати за вчасністю перевірки лічильників, адже це стане гарантією точного обсягу спожитого ресурсу та заощадження коштів.

Клієнти можуть дізнатись дату завершення терміну повірки приладів обліку у паспорті чи свідоцтві лічильників. Окрім того, зокрема для киян інформація доступна в особистому кабінеті Київтеплоенерго або Центру комунального сервісу.

У компанії попередили, що в разі завершення термінів повірки лічильника у платіжках надійдуть вищі суми до сплати, адже за таких обставин нарахування відбуватимуться за середніми обсягами споживання:

для гарячої води — за останні 12 місяців;

для опалення — за попередній опалювальний період (за урядовою Методикою №315).

Як замовити повірку приладів обліку води

Щодо можливості замовлення процедури повірки лічильників, то, зокрема жителі Києва, можуть подавати онлайн-заявки через Сервісний центр Київтеплоенерго. Там можна замовити повірку квартирних лічильників опалення та гарячої води. Відповідний сервіс покликаний пришвидшити організацію повірки.

Окрім того, там можна замовити заміну або встановлення нових лічильників. Функціонал доступний для простих громадян та компаній. За необхідністю можна звернутися на Гарячу лінію (044) 207-88-88.

У разі здійснення замовлення через Сервісний центр Київтеплоенерго на сайті потрібно обрати, який саме пристрій потрібно повірити, встановити чи замінити. Далі необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Після цього менеджер має зв’язатися з клієнтом для уточнення деталей та організації повірки.

За нормами законодавства, повірка повинна відбуватися за кошти власника пристрою, однак, якщо в договорі з постачальником не зазначено інше. Через це:

За умови укладення індивідуального договору про водопостачання — витрати нестиме споживач;

За умови відсутності — перевірку має забезпечити виконавець послуги.

