Тарифы на коммунальные услуги в Украине — известно, когда повысят цены

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с начала полномасштабной войны жилищно-коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в частности, водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.

Об этом говорится в соответствующем прогнозе Национального банка (НБУ).

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Когда повысят тарифы на услуги ЖКХ

Как отмечается, не дожидаясь завершения военного положения, замороженные тарифы на природный газ, тепло и горячую воду начнут повышать, ориентируясь на рыночные условия.

Нацбанк прогнозирует, что с 2025-го и по 2026 год тарифы будут расти до экономически обоснованного уровня. Также предупреждают о возможных рисках в этой связи, которые найдут отражение в инфляции. Это может усилить инфляционное давление и привести к трудностям в балансировке госбюджета.

Однако регулятор отмечает, что другого выхода нет, ведь проблемы в энергетическом секторе, в том числе ущерб от атак на объекты энергетической инфраструктуры, продолжают накапливаться и сдерживать тарифы в таких обстоятельствах опасно.

В НБУ добавили, что в рамках меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) Украина взяла на себя обязательство относительно постепенного повышения тарифов на коммунальные услуги, приблизив их к экономическим реалиям.

Как изменились тарифы за год

Согласно данным Государственной службы статистики, за год расходы по коммунальным услугам в стране резко выросли. Общий рост тарифов — 18,5% (в период с августа 2023-го по август 2024 года). Однако он не был равномерным по всем услугам, а наиболее резкий рост наблюдался на электричество, подорожавшем на почти 64%.

Другие услуги ЖКХ, такие как управление многоквартирными домами, вывоз мусора и содержание и ремонт жилья, также подорожали на 9%, 5,4% и почти 4% соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, в стране изменилась стоимость коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.