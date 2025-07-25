Платежи в Ощад 24/7 — что нужно знать о комиссиях в 2025 году

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, какие предусмотрены тарифы на различные виды платежей через "Ощад 24/7". Известно, какой наиболее выгодный вариант при дистанционном расчете за жилищно-коммунальные услуги, оплату штрафов и пополнение мобильной связи.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Возможности для клиентов в Ощад 24/7

В финучреждении отметили, что Ощад 24/7 является безопасным и удобным сервисом, который позволит без посещения отделения осуществить расчеты по меньшей мере девяти видов платежей:

за услуги предприятий, с которыми заключены договоры;

за товары и услуги по произвольным реквизитам.

Так, в Ощад 24/7 клиентам доступны к оплате различные платежи, в частности за коммунальные услуги, переводы между картами, оплата кредитов и штрафов.

Клиенты могут производить расчеты, используя:

веб-банкинг;

мобильный банкинг;

оплату счетов на сайте.

Для осуществления таких платежей необходимо:

войти в систему;

выбрать соответствующий раздел (в частности, "Платежи"/"Переводы"), ввести данные;

подтвердить операцию.

Какие предусмотрены тарифы в "Ощад 24/7" на различные платежи

В частности, в случае оплаты картой Ощадбанка за договорные платежи, заведенные в меню веб-банкинга/Мобильного банкинга (страхование, дистрибуция, охрана, образование, коммуналка) предусмотрена комиссия в размере, утвержденном исключительно условиями договора с получателем. В случае оплаты картой другого банка, то снимают комиссию в размере 1,5% от суммы (минимально 2 грн).

При отсутствии договорных платежей на вышеуказанные услуги предусмотрена комиссия в размере 0,5% от суммы платежа (минимально 1 грн). В случае оплаты картой другого банка, то — 2% от суммы платежа (минимально 3 грн).

Тарифы в 2025 году. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, возможен ли дистанционный перевыпуск карт Ощадбанка после завершения срока действия. Ряд клиентов потеряли доступ к средствам, в частности на оккупированных территориях, с июля 2025 года.

Также рассказывали, почему у клиентов Ощадбанка иногда появляется задолженность. Подобные начисления могут происходить за сервис SMS-информирования.