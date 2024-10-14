Який буде тариф на газ та доставку газу в Україні у 2025 році

Платіжки за комунальні послуги та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Хоча найближчим часом в Україні не планується зміна тарифу на доставку газу, суми у платіжках різних споживачів у 2025 році відрізнятимуться. Це пов'язано, по-перше, із тарифами конкретного постачальника газу, а по-друге, з індивідуальним рівнем споживання. У розрахунок будуть братися обсяги "блакитного палива", використані за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на газ та доставку газу в Україні у 2025 році та як їх рахувати.

Читайте також:

Яким буде тариф на газ в Україні

Щонайменше до кінця квітня наступного року вартість газу для населення залишиться незмінною. У квітні 2024 року Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань щодо постачання газу для виробників теплової енергії.

Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року ціни на газ для споживачів залишаться без змін. Це стосується побутових споживачів, виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Вартість газу від "Нафтогазу" для різних категорій споживачів коливатиметься від 7,42 до 16,50 грн за кубометр. Для населення ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

При цьому, у вересні три компанії — "Полтавагаз Збут", "ЕруЛюдям" та "АсканіяЕнерджі" — вийшли з ринку газу для побутових споживачів. Таким чином на ринку залишилося дев'ять постачальників.

У жовтні вартість газу для населення, залежно від газопостачальної компанії, варіюється від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, що відповідає базовим річним пропозиціям. Деякі постачальники також пропонують місячні тарифи, які можуть змінюватись залежно від місяця.

При цьому переважна більшість побутових споживачів (98%, або понад 12 млн домогосподарств) отримує газ від Нафтогазу України. Його ціна — 7,96 грн за кубометр — діятиме для всіх побутових клієнтів компанії як мінімум до кінця квітня 2025 року.

Ціна на газ в Україні

Базова річна пропозиція (діє з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року)

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн/кубометр

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн/кубометр

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн/кубометр

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн/кубометр

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/кубометр

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн/кубометр

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр

ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн/кубометр

Комерційна пропозиція (діє у жовтні 2024 року)

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 9,977 грн/кубометр

ТОВ "Львівенергозбут" — 18,95 грн/кубометр

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр

ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 14,99 грн/кубометр

Тарифи на доставку газу в Україні

Тарифи на розподіл газу під час війни в Україні змінювати не планують. Але вартість доставки блакитного палива відрізняється залежно від оператора газорозподільних мереж. Ціна на транспортування газу коливається від 0,38 до 2,39 грн за кубометр. У разі збільшення кількості споживачів тариф знижується, оскільки витрати на підтримку газової інфраструктури розподіляються між більшою кількістю людей.

Наприклад, у Києві, де багато споживачів, витрати на обслуговування газової інфраструктури поділяються на значну кількість мешканців. Внаслідок цього тариф залишається на невисокому рівні.

Діючі тарифи на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м³ на місяць без ПДВ):

ПрАТ "Гадячгаз" — 1,99 грн АТ "Донецькоблгаз" — 1,18 грн АТ "Запоріжгаз" — 0,92 грн АТ "Київгаз" — 0,32 грн ПрАТ "Кременчукгаз" — 0,46 грн АТ "Лубнигаз" — 1,99 грн АТ "Луганськгаз" — 1,57 грн ПАТ "Маріупольгаз" — 1,45 грн ПрАТ "Мелітопольгаз" — 1,84 грн АТ "Одесагаз" — 1,09 грн АТ "Полтавагаз" — 1,76 грн ПрАТ "Тернопільміськгаз" — 0,80 грн ПрАТ "Уманьгаз" — 1,95 грн АТ "Херсонгаз" — 1,62 грн ПрАТ "Шепетівкагаз" — 1,07 грн ПрАТ "НГХП "Сірка" — 1,21 грн ДП "Кременецьке УПРГ" — 1,36 грн ТОВ "Газовик" — 1,79 грн ТОВ "Газпостачсервіс" — 2,46 грн ТЗОВ "Спектргаз" — 2,35 грн ТОВ "Газорозподільні мережі України":

Вінницька філія — 1,76 грн

Волинська філія — 1,57 грн

Дніпровська філія — 0,90 грн

Дніпропетровська філія — 1,26 грн

Житомирська філія — 1,70 грн

Закарпатська філія — 1,99 грн

Івано-Франківська філія — 1,86 грн

Київська філія — 1,49 грн

Криворізька філія — 0,53 грн

Кропивницька філія — 1,49 грн

Львівська філія — 1,69 грн

Миколаївська філія — 1,99 грн

Рівненська філія — 1,54 грн

Сумська філія — 1,34 грн

Тернопільська філія — 1,75 грн

Харківська міська філія — 0,43 грн

Харківська філія — 1,99 грн

Хмельницька філія — 1,54 грн

Черкаська філія — 0,57 грн

Чернівецька філія — 1,99 грн

Чернігівська філія — 1,76 грн

Як порахувати вартість послуги розподілу природного газу

Для визначення місячної вартості розподілу газу на майбутній газовий рік, дані про річне споживання потрібно поділити на 12 місяців і помножити на тариф.

Приклад розрахунку щомісячної плати за розподіл природного газу у 2025 році для споживача АТ "Київгаз", який використовує газову плиту та спожив 150 кубометрів газу в період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. Чинний тариф АТ "Київгаз" на розподіл становить 0,384 грн за кубометр на місяць (з урахуванням ПДВ — 20%).

Для розрахунку щомісячної плати за доставку газу виконуємо такі дії: 150 м3/12 міс. × 0,384 грн = 4,80 грн. Таким чином, щомісячна плата за розподіл для цього споживача у 2025 році буде становити 4,80 грн.

Нагадаємо, ми писали, як в Україні отримати субсидію на опалення. З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено додаткові умови для компенсації витрат на тверде паливо в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Також ми розповідали якими будуть тарифи на світло в Україні. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.