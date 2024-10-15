Тарифы в Украине — будет ли пересмотр цен на отопление во время холодного сезона

Платежка в руках. Фото: Freepik

В Украине в новом отопительном сезоне 2024-2025 стоимость централизованного отопления для большинства бытовых потребителей останется неизменной. Тариф будет составлять 1,65 тыс. грн/Гкал.

Об этом рассказали эксперты в эфире "Громадського радіо".

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Во всех регионах страны и Киеве стоимость поставок тепла для населения будет на уровне показателей прошлых лет.

Стабильная цена гарантирована на время военного положения из-за введения моратория на повышение тарифов в начале полномасштабной войны. Его не будут пересматривать во время отопительного сезона 2024-2025 годов.

Таким образом, тарифы на отопление не изменятся, даже несмотря на негативные экономические факторы в виде:

роста цен на электроэнергию;

подорожания водоснабжения;

увеличения средней заработной платы.

В частности, жители столицы, по данным Киевтеплоэнерго, будут платить по 1654,41 грн/Гкал.

Начало отопительного сезона в Украине

Как правило, отопительный сезон в Украине стартует во второй половине октября 2024 года. Решение о подаче тепла принимается на местном уровне, и оно зависит от погоды.

Отопление подключается, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд не поднимается выше +8°C — примерно во второй и третьей декаде октября, однако в разных регионах дата может быть разной.

Отопление в социально важные учреждения, такие как школы, больницы, детсады, могут подавать раньше, если температура в помещениях опускается до критического уровня.

Отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября. Сначала тепло включат в школах, детских садах и медучреждениях.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине гражданам пересчитают стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".

Также мы писали, что в Украине часть пенсионеров могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.