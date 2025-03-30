Меморандум с МВФ — какие коммунальные услуги подорожают для украинцев

Тарифы на коммуналку вырастут — что власть пообещала партнерам
В Украине планируют дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения, как ожидается, произойдут после завершения полномасштабной войны с Россией.
Об этом говорится в тексте Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).
Повышение тарифов на коммуналку — что известно
Как отмечается в документе, тарифы изменят в рамках реформ, которые состоятся, как только позволят условия. При этом пересмотр стоимости коммунальных услуг произойдет на основе новой тарифной методологии и социальных соображений.
В то же время в украинском правительстве считают, что, когда война закончится, нужно будет изменить тарифы на:
- газ;
- электроэнергию.
Менять тарифную политику для населения планируют постепенно.
"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон Кабмин Украины примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение 6 месяцев после окончания военного положения", — говорится в документе.
Отметим, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен на следующие услуги:
- природный газ;
- горячую воду;
- отопление.
Цены на эти три услуги не будут меняться, пока в стране действует военное положение. Однако, например, электроэнергия и холодная вода не подпадают под действие моратория. Поэтому правительство обновило тарифы в 2023 и 2024 годах.
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