Меморандум с МВФ — какие коммунальные услуги подорожают для украинцев

Человек считает банкноты номиналом в одну тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине планируют дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения, как ожидается, произойдут после завершения полномасштабной войны с Россией.

Об этом говорится в тексте Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

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Как отмечается в документе, тарифы изменят в рамках реформ, которые состоятся, как только позволят условия. При этом пересмотр стоимости коммунальных услуг произойдет на основе новой тарифной методологии и социальных соображений.

В то же время в украинском правительстве считают, что, когда война закончится, нужно будет изменить тарифы на:

газ;

электроэнергию.

Менять тарифную политику для населения планируют постепенно.

"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон Кабмин Украины примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение 6 месяцев после окончания военного положения", — говорится в документе.

Отметим, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен на следующие услуги:

природный газ;

горячую воду;

отопление.

Цены на эти три услуги не будут меняться, пока в стране действует военное положение. Однако, например, электроэнергия и холодная вода не подпадают под действие моратория. Поэтому правительство обновило тарифы в 2023 и 2024 годах.

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