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Тарифы на коммуналку вырастут — что власть пообещала партнерам

30 марта 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Меморандум с МВФ — какие коммунальные услуги подорожают для украинцев
Человек считает банкноты номиналом в одну тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине планируют дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения, как ожидается, произойдут после завершения полномасштабной войны с Россией.

Об этом говорится в тексте Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

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Как отмечается в документе, тарифы изменят в рамках реформ, которые состоятся, как только позволят условия. При этом пересмотр стоимости коммунальных услуг произойдет на основе новой тарифной методологии и социальных соображений.

В то же время в украинском правительстве считают, что, когда война закончится, нужно будет изменить тарифы на:

  • газ;
  • электроэнергию.

Менять тарифную политику для населения планируют постепенно.

"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон Кабмин Украины примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение 6 месяцев после окончания военного положения", — говорится в документе.

Отметим, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен на следующие услуги:

  • природный газ;
  • горячую воду;
  • отопление.

Цены на эти три услуги не будут меняться, пока в стране действует военное положение. Однако, например, электроэнергия и холодная вода не подпадают под действие моратория. Поэтому правительство обновило тарифы в 2023 и 2024 годах.

Ранее мы объясняли, как пенсионеры могут отменить одну из коммунальных услуг. Также узнавайте, как могут измениться тарифы на газ летом 2025 года.

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