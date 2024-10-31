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Тарифы на коммуналку с 1 ноября — как изменятся цены в Украине

31 октября 2024 12:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какими будут цены на свет, газ, отопление и воду с 1 ноября в Украине
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 ноября 2024 тарифы на электричество, воду и газ для бытовых пользователей в Украине останутся почти без изменений. Однако некоторые изменения все же коснутся отдельных категорий потребителей.

Новини.LIVE узнали, какие будут тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 ноября.

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В ноябре платежки за потребленную электроэнергию останутся без изменений. Тариф на электричество для домашних пользователей, введенный 1 июня 2024 года, составляет 4,32 грн за кВт-ч. Для имеющих двухзонный счетчик ночная ставка будет составлять 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут актуальны до конца апреля 2025г.

Также известно, что с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года владельцы электрических отопительных систем могут получить специальный тариф в 2,64 грн за кВт-ч. Им можно воспользоваться при условии, что месячное потребление электроэнергии не превысит 2000 кВт-ч.

Что будет с тарифами на отопление

Цена на централизованное теплоснабжение останется фиксированной до завершения военного положения, а также на полгода после отмены. Однако даже без повышения расходы на тепло все еще будут составлять значительную часть платежек для украинцев.

В Украине отопительный сезон 15 октября. Уже тепло получили города, такие как Киев, Винница, Чернигов, Хмельницкий, Луцк, Владимир, Житомир, Ужгород, Черкассы, Сумы, Ровно, Тернополь и Львовская область. Первоначально отопление подключили в больницах, школах, детских садах и других социальных заведениях.

Относительно жилых домов отопление будет подключено, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже +8°C в течение трех дней и при прогнозируемом дальнейшем похолодании.

Какие будут цены на газ с 1 ноября

С 1 ноября цена газа для бытовых пользователей, получающих услуги от "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум до конца апреля 2025 года. Другие поставщики предлагают тарифы, которые варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. В то же время, месячные тарифы колеблются от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Как изменятся цены на газ в Украине с 1 ноября 2024 года
Тарифы на газ в ноябре 2024 года. Источник: ГазПравда

Как изменятся тарифы на водоснабжение

Тарифы на воду для жителей больших городов должны остаться на уровне, действующем с 24 февраля 2022 года. В то же время в небольших населенных пунктах местные власти иногда без согласования с Национальной комиссией, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышают тарифы на воду.

Например, известно, что КП "Горводоканал" в Болградской общине Одесской области анонсировало запланированное повышение тарифов, которое вступит в силу с 1 ноября 2024 года. Следовательно, согласно новым расценкам стоимость централизованного водоснабжения вырастет с 31,09 грн до 36,04 грн за кубометр (с НДС), тогда как тариф на водоотвод увеличится с 32,72 грн до 34,18 грн (с НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года украинцы получат большие размеры жилищных субсидий из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Большинству граждан назначат помощь автоматически, однако есть категории, которым нужно будет обратиться за ней лично.

Мы также писали, что глава ОО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко заявил, что в следующем году в Украине планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

тарифы цены на газ коммунальные услуги водоснабжение электроэнергия отопительный сезон

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