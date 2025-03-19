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Тарифы на газ вырастут — украинцам назвали новую цену

19 марта 2025 20:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Тарифы на газ вырастут в 2025 году —когда появятся новые цены
Включенная газовая плита. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские власти начали обсуждать вероятный пересмотр тарифов на газ в 2025 году. Изменения должны произойти уже летом.

Об этом сказал в эфире программы "Вечір.LIVE" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По словам эксперта, государство будет вынуждено изменить цены на газ для обеспечения бесперебойного отопительного сезона 2025/2026. Для этого нужно купить 3-4 млрд куб. метров газа.

"Это большие средства, ведь сейчас на рынке газ стоит почти 500 долларов за куб. метр", — подчеркнул эксперт.

Обеспечить потребителей газом собственной добычи будет сложнее из-за ситуации на фронте. Так, сейчас российская армия во время воздушных ударов пытается уничтожить объекты распределения газоснабжения в разных областях. Серьезные удары были нанесены по Днепропетровской области, Сумской, Запорожской и Тернопольской.

"А на восстановление объектов газовой инфраструктуры, в отличие от энергетической, нужно пол года-год. Разрушение объектов приведет к тому, что нам не удастся подготовиться к новому отопительному сезону",— сказал Попенко.

К тому же из-за войны, как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг, мы потеряли много газодобычи как государственной, так и частной.

Сколько будет стоить газ и когда вырастут тарифы

Пересмотр тарифов на газ до 9,5-10 грн за куб.метр, по словам Олега Попенко, планируется на лето 2025 года.

"Это такой период, когда повышение тарифа не сильно повлияет на кошельки украинцев. В сельской местности, например, украинцы очень мало газа потребляют летом. Наибольшее потребление происходит в отопительный сезон, когда одно домохозяйство потребляет до 500 куб. метров газа в среднем, поэтому как раз летом это не будет так заметно", — сказал он.

Отметим, что на сегодня более 90% потребителей платят за потребление одного куб. метра газа 7,96 грн.

Тем временем напомним, что депутаты хотят снизить расходы украинцев на газ. Так, парламенту предлагают рассмотреть законопроект №13095, в котором предусмотрена отмена платы за транспортировку природного газа для населения.

Также мы рассказывали, почему некоторым украинцам придется доплачивать за газ по 500 грн. Это касается жителей многоквартирных домов.

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