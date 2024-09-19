Цены на газ — сколько будет стоить кубометр с 1 октября

Тарифы на газ с 1 октября — во сколько обойдется кубометр
В Украине тарифы на природный газ являются важной составляющей расходов домохозяйств и из-за сложной ситуации на рынке во время военного положения потребителям нужно быть в курсе актуальных изменений и искать способы сокращения расходов. Известно, изменится ли стоимость голубого топлива в октябре 2024 года.
Об этом свидетельствует информация на портале "ГазПравда".
Какая будет цена на газ для потребителей в октябре
Как отмечают эксперты, тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Стоимость в дальнейшем будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% (12 млн домохозяйств) всех украинских пользователей. Такой тариф будет действовать до конца будущего отопительного сезона.
"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", — подчеркнула газоснабжающая компания.
Остальные украинские газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих тарифных предложений для потребителей.
Цена кубометра газа для населения от 12 поставщиков будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн.
С началом полномасштабной войны рынок голубого топлива для населения фактически перестал существовать, ведь большинство граждан перевели на обслуживание монополиста — "Нафтогаз".
В то время как в 2020-м "Нафтогаз" прямо продавал природный газ только для 2% граждан. Как свидетельствует его стратегия, которую показали в 2021 году, долю планировали увеличить до 2025 года до 35%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в том числе водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.
Также мы писали, что в Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.
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