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Тарифы на газ с 1 октября — во сколько обойдется кубометр

19 сентября 2024 08:40
Ксения Симонова - Редактор
Цены на газ — сколько будет стоить кубометр с 1 октября
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине тарифы на природный газ являются важной составляющей расходов домохозяйств и из-за сложной ситуации на рынке во время военного положения потребителям нужно быть в курсе актуальных изменений и искать способы сокращения расходов. Известно, изменится ли стоимость голубого топлива в октябре 2024 года.

Об этом свидетельствует информация на портале "ГазПравда".

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Как отмечают эксперты, тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится. Стоимость в дальнейшем будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% (12 млн домохозяйств) всех украинских пользователей. Такой тариф будет действовать до конца будущего отопительного сезона.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", — подчеркнула газоснабжающая компания.

Остальные украинские газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих тарифных предложений для потребителей.

Цена кубометра газа для населения от 12 поставщиков будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн.

 

газ цена
Источник: ГазПравда

С началом полномасштабной войны рынок голубого топлива для населения фактически перестал существовать, ведь большинство граждан перевели на обслуживание монополиста — "Нафтогаз".

В то время как в 2020-м "Нафтогаз" прямо продавал природный газ только для 2% граждан. Как свидетельствует его стратегия, которую показали в 2021 году, долю планировали увеличить до 2025 года до 35%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в том числе водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.

Также мы писали, что в Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

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