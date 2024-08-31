Цены на газ в сентябре — какая будет стоимость кубометра в Украине

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Поставщики газа в Украину объявили тарифы на сентябрь. Большинство потребителей будут покупать голубое топливо по стабильной цене 7,96 грн за кубометр, хотя некоторым удастся платить меньше.

Об этом говорится на портале ГазПравда.

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Тарифы на газ с 1 сентября 2024 года

Согласно решению правительства, до завершения следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей останутся неизменными. Это касается как бытовых потребителей, так и производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет варьироваться в зависимости от категории потребителей: от 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для бытовых потребителей газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп. за кубометр. Стоит отметить, что подавляющее большинство украинских домохозяйств (98% или 12 млн) получают "голубое топливо" от Нафтогаза Украины. Эта цена — 7,96 грн за кубометр — останется неизменной по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Остальные газоснабжающие компании также оставили стоимость кубометра газа неизменной в пределах своих годовых тарифных предложений для бытовых потребителей. По-прежнему 12 поставщиков объявили свои цены на сентябрь. Стоимость кубометра газа для населения варьируется от 7,70 до 9,99 грн, в зависимости от компании.

Следовательно, цены на газ с 1 сентября установлены следующим образом:

"Эру Людям" — 7,70 грн за куб;

"Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн за куб;

"Нафтогаз" — 7,96 грн за куб;

"Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн за куб;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за куб;

"Полтава Газ Сбыт" — 7,99 грн за куб;

"Галнефтегаз" и "ОККО Контракт" — 7,99 грн за куб;

"Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за куб;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;

"Аскания Энерджи" — 9,95 грн за куб;

"СветГаз" — 9,99 грн за куб.

Тарифы на газ с 1 сентября. Источник: ГазПравда

Что еще стоит знать

Напомним, по словам народного депутата Сергея Нагорняка, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти в определенных условиях.

Мы также писали, что в Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.