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Тарифы на газ с 1 сентября — какие цены установили поставщики в Украине

31 августа 2024 09:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на газ в сентябре — какая будет стоимость кубометра в Украине
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Поставщики газа в Украину объявили тарифы на сентябрь. Большинство потребителей будут покупать голубое топливо по стабильной цене 7,96 грн за кубометр, хотя некоторым удастся платить меньше.

Об этом говорится на портале ГазПравда.

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Согласно решению правительства, до завершения следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей останутся неизменными. Это касается как бытовых потребителей, так и производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет варьироваться в зависимости от категории потребителей: от 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для бытовых потребителей газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп. за кубометр. Стоит отметить, что подавляющее большинство украинских домохозяйств (98% или 12 млн) получают "голубое топливо" от Нафтогаза Украины. Эта цена — 7,96 грн за кубометр — останется неизменной по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Остальные газоснабжающие компании также оставили стоимость кубометра газа неизменной в пределах своих годовых тарифных предложений для бытовых потребителей. По-прежнему 12 поставщиков объявили свои цены на сентябрь. Стоимость кубометра газа для населения варьируется от 7,70 до 9,99 грн, в зависимости от компании.

Следовательно, цены на газ с 1 сентября установлены следующим образом:

  • "Эру Людям" — 7,70 грн за куб;
  • "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 грн за куб;
  • "Нафтогаз" — 7,96 грн за куб;
  • "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн за куб;
  • "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн за куб;
  • "Полтава Газ Сбыт" — 7,99 грн за куб;
  • "Галнефтегаз" и "ОККО Контракт" — 7,99 грн за куб;
  • "Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за куб;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб;
  • "Аскания Энерджи" — 9,95 грн за куб;
  • "СветГаз" — 9,99 грн за куб.
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Тарифы на газ с 1 сентября. Источник: ГазПравда

Что еще стоит знать

Напомним, по словам народного депутата Сергея Нагорняка, в Украине стоимость электрической энергии может существенно снизиться в ближайшие годы. Это может произойти в определенных условиях.

Мы также писали, что в Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.

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