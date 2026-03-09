Відео
Головна Фінанси Оплата рахунків за газ по-новому — що змінилося у Нафтогазі

Оплата рахунків за газ по-новому — що змінилося у Нафтогазі

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 08:50
У Нафтогазі розповіли про зміни в оплаті рахунків за газ — деталі
Люди з паперами, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" тепер потрібно здійснювати розрахунок за природний газ за новими реквізитами. Українцям пояснили, де шукати нові дані та через які канали оплати вони оновляться автоматично. 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Нафтогазу у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові реквізити для оплати за газ у Нафтогазі 

Про те, що в основного постачальника газу, що обслуговує понад 12 млн домогосподарств, а також надає послуги бізнесу та промисловості, змінились реквізити, стало відомо з повідомлень самих клієнтів.

Одна з громадянок зазначила, що випадково дізналася про нові реквізити для здійснення розрахунку за блакитне паливо. На публічних платформах компанії про це не повідомлялося.

"Таке ж питання — чому ваші клієнти дізнаються про зміну реквізитів для оплати якось випадково? На сайті не знайшла такої інформації, на електронну пошту отримую рахунки, але про реквізити ні слова. В особистому кабінеті повідомлень немає", — йдеться у зверненні.

Де шукати нові реквізити для оплати

У газопостачальній компанії підтвердили відповідні зміни щодо нових даних для здійснення оплати за природний газ, однак наголосили, що оновлені реквізити будуть вказані в платіжках.

Окрім того, їх змінили в автоматичному режимі для всіх банківських установ, які є партнерами компанії, тому надавати нові дані клієнтам не буде необхідності.

"Оновлені реквізити ГК "Нафтогаз України" будуть зазначені у платіжках. У банках-партнерах платіжні реквізити зміняться автоматично", — пояснили у компанії.

Нафтогаз
Скриншот. Джерело: Нафтогаз

Що ще треба знати клієнтам Нафтогазу

В Україні запустили новий застосунок "Куб" для передачі показників і сплати комунальних рахунків за газ. Завдяки йому українські родини зможуть більш оперативно та зручно вирішувати питання щодо газопостачання.

Загалом клієнти можуть надсилати дані з лічильника та розраховуватися за газ одним із варіантів:

  1. В особистому кабінеті в ГК "Нафтогаз України"; 
  2. Через повідомлення на номер 4647;
  3. На сайті gas.ua без реєстрації;
  4. Через мобільний застосунок "Куб".

Раніше повідомлялося, чи можуть особи з інвалідністю отримати допомогу від держави в оплаті комунальних послуг. У 2026 році таким громадянам передбачені різні пільги. 

Також ми розповідали, хто може звернутися за житловою субсидією у квітні поточного року. Подати нову заяву мають громадяни, у яких сталися зміни у майновому стані чи складі домогосподарства. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
