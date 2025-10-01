Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тарифи на газ для населення в Україні та Європі — де дорожче

Тарифи на газ для населення в Україні та Європі — де дорожче

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 20:12
Комунальні перегони — які тарифи на газ для населення в Україні та Європі
Людина тримає в руках платіжку за газ та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Ціна на газ залишається однією з найчутливіших тем як для України, так і для країн Європи. Вона впливає не лише на рахунки за опалення, а й на загальний рівень життя та економічну стабільність. Проте тарифи для населення суттєво відрізняються залежно від країни.

Новини.LIVE розповідають, скільки платять за газ українці та європейці.

Реклама
Читайте також:

Тарифи на газ в Україні

В Україні основним постачальником газу для населення є Нафтогаз України, тариф якого у межах річного плану "Фіксований" становить 7,96 грн (близько 0,16 за курсом на 1 жовтня 2025 року) за кубометр — і ця ціна збережена до квітня 2026 року. 

Водночас інші газопостачальні компанії також можуть пропонувати альтернативні тарифи: у деяких випадках вони вищі, в інших — адаптовані до умов регіону чи обсягу споживання.

Тарифи на газ в Європі

Ціни на газ для населення в європейських країнах суттєво відрізняються, як свідчать дані Eurostat. Найвищі тарифи спостерігаються у Північній та Західній Європі. Лідером за вартістю є Швеція — 1,89 євро за кубометр, далі йдуть Нідерланди — 1,67 євро, Італія — 1,59 євро та Ліхтенштейн — 1,54 євро. 

У більшості країн Західної Європи ціни також залишаються відносно високими: 

  • Португалія — 1,37 євро;
  • Ірландія — 1,35 євро;
  • Франція — 1,33 євро;
  • Данія — 1,31 євро;
  • Німеччина — 1,24 євро;
  • Австрія — 1,15 євро.

До категорії середніх тарифів можна віднести держави Центральної та Південної Європи. Тут ціна коливається в межах від 0,9 до 1,05 євро: Північна Македонія — 1,04 євро, Чехія — 1,03 євро, Греція — 0,95 євро, Словенія — 0,91 євро, Бельгія, Іспанія та Латвія — по 0,90 євро.

Найнижчі ціни зафіксовані у країнах Східної та Південно-Східної Європи. У Молдові та Естонії — по 0,8 євро, у Люксембурзі — 0,7 євро, у Польщі, Болгарії, Словаччині та Литві — по 0,6 євро, у Румунії, Боснії та Герцеговині, Сербії та Хорватії — по 0,5 євро. Ще нижчі тарифи спостерігаються в Угорщині — 0,3 євро за кубометр.

Тарифи на газ Україна та Європа
Тарифи на газ в Україні та Європі. Графіка: Новини.LIVE

Тож українці платять за блакитне паливо найменше серед усіх наведених країн. Водночас важливо зазначити, що рівень доходів населення в нашій країні суттєво нижчий, ніж у більшості європейських держав, і це безпосередньо впливає на доступність комунальних послуг.

Раніше ми писали, що з 2026 року для українців, ймовірно, перерахують вартість доставляння газу.

Також дізнавайтеся, які тарифи встановили газопостачальні компанії у жовтні 2025 року.

тарифи ціни на газ Нафтогаз Європа газ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації