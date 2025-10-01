Комунальні перегони — які тарифи на газ для населення в Україні та Європі

Людина тримає в руках платіжку за газ та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Ціна на газ залишається однією з найчутливіших тем як для України, так і для країн Європи. Вона впливає не лише на рахунки за опалення, а й на загальний рівень життя та економічну стабільність. Проте тарифи для населення суттєво відрізняються залежно від країни.

Новини.LIVE розповідають, скільки платять за газ українці та європейці.

Тарифи на газ в Україні

В Україні основним постачальником газу для населення є Нафтогаз України, тариф якого у межах річного плану "Фіксований" становить 7,96 грн (близько 0,16 за курсом на 1 жовтня 2025 року) за кубометр — і ця ціна збережена до квітня 2026 року.

Водночас інші газопостачальні компанії також можуть пропонувати альтернативні тарифи: у деяких випадках вони вищі, в інших — адаптовані до умов регіону чи обсягу споживання.

Тарифи на газ в Європі

Ціни на газ для населення в європейських країнах суттєво відрізняються, як свідчать дані Eurostat. Найвищі тарифи спостерігаються у Північній та Західній Європі. Лідером за вартістю є Швеція — 1,89 євро за кубометр, далі йдуть Нідерланди — 1,67 євро, Італія — 1,59 євро та Ліхтенштейн — 1,54 євро.

У більшості країн Західної Європи ціни також залишаються відносно високими:

Португалія — 1,37 євро;

Ірландія — 1,35 євро;

Франція — 1,33 євро;

Данія — 1,31 євро;

Німеччина — 1,24 євро;

Австрія — 1,15 євро.

До категорії середніх тарифів можна віднести держави Центральної та Південної Європи. Тут ціна коливається в межах від 0,9 до 1,05 євро: Північна Македонія — 1,04 євро, Чехія — 1,03 євро, Греція — 0,95 євро, Словенія — 0,91 євро, Бельгія, Іспанія та Латвія — по 0,90 євро.

Найнижчі ціни зафіксовані у країнах Східної та Південно-Східної Європи. У Молдові та Естонії — по 0,8 євро, у Люксембурзі — 0,7 євро, у Польщі, Болгарії, Словаччині та Литві — по 0,6 євро, у Румунії, Боснії та Герцеговині, Сербії та Хорватії — по 0,5 євро. Ще нижчі тарифи спостерігаються в Угорщині — 0,3 євро за кубометр.

Тарифи на газ в Україні та Європі. Графіка: Новини.LIVE

Тож українці платять за блакитне паливо найменше серед усіх наведених країн. Водночас важливо зазначити, що рівень доходів населення в нашій країні суттєво нижчий, ніж у більшості європейських держав, і це безпосередньо впливає на доступність комунальних послуг.

