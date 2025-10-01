Видео
Главная Финансы Тарифы на газ для населения в Украине и Европе — где дороже

Тарифы на газ для населения в Украине и Европе — где дороже

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:12
Коммунальные гонки — какие тарифы на газ для населения в Украине и Европе
Человек держит в руках платежку за газ и калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Цена на газ остается одной из самых чувствительных тем как для Украины, так и для стран Европы. Она влияет не только на счета за отопление, но и на общий уровень жизни и экономическую стабильность. Однако тарифы для населения существенно отличаются в зависимости от страны.

Новини.LIVE рассказывают, сколько платят за газ украинцы и европейцы.

Тарифы на газ в Украине

В Украине основным поставщиком газа для населения является Нафтогаз Украины, тариф которого в рамках годового плана "Фиксированный" составляет 7,96 грн (около 0,16 по курсу на 1 октября 2025 года) за кубометр — и эта цена сохранена до апреля 2026 года.

В то же время другие газоснабжающие компании также могут предлагать альтернативные тарифы: в некоторых случаях они выше, в других — адаптированы к условиям региона или объему потребления.

Тарифы на газ в Европе

Цены на газ для населения в европейских странах существенно отличаются, как свидетельствуют данные Eurostat. Самые высокие тарифы наблюдаются в Северной и Западной Европе. Лидером по стоимости является Швеция — 1,89 евро за кубометр, далее следуют Нидерланды — 1,67 евро, Италия — 1,59 евро и Лихтенштейн — 1,54 евро.

В большинстве стран Западной Европы цены также остаются относительно высокими:

  • Португалия — 1,37 евро;
  • Ирландия — 1,35 евро;
  • Франция — 1,33 евро;
  • Дания — 1,31 евро;
  • Германия — 1,24 евро;
  • Австрия — 1,15 евро.

К категории средних тарифов можно отнести государства Центральной и Южной Европы. Здесь цена колеблется в пределах от 0,9 до 1,05 евро: Северная Македония — 1,04 евро, Чехия — 1,03 евро, Греция — 0,95 евро, Словения — 0,91 евро, Бельгия, Испания и Латвия — по 0,90 евро.

Самые низкие цены зафиксированы в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. В Молдове и Эстонии — по 0,8 евро, в Люксембурге — 0,7 евро, в Польше, Болгарии, Словакии и Литве — по 0,6 евро, в Румынии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Хорватии — по 0,5 евро. Еще более низкие тарифы наблюдаются в Венгрии — 0,3 евро за кубометр.

Тарифи на газ Україна та Європа
Тарифы на газ в Украине и Европе. Графика: Новини.LIVE

Поэтому украинцы платят за голубое топливо меньше всех приведенных стран. В то же время важно отметить, что уровень доходов населения в нашей стране существенно ниже, чем в большинстве европейских государств, и это напрямую влияет на доступность коммунальных услуг.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
