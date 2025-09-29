Відео
Україна
Головна Фінанси Українцям змінять ціну на доставку газу — коли чекати оновлення

Українцям змінять ціну на доставку газу — коли чекати оновлення

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:05
Тарифи на доставку газу — коли перерахують ціни і чому
Газова плита, квитанція та гроші. Фото: Новини.LIVE

З 2026 року для українців, ймовірно, перерахують вартість доставляння газу. Сам тариф не повинен змінитися, однак варто врахувати, що щомісячний платіж залежить від об'ємів споживання, які стали відомі за результатами вересня цього року.

Про це повідомляє видання ГазПравда

Читайте також:

Чому доставлення газу перерахують

Як пояснили експерти, вересень — останній місяць газового року. Вже з 1 жовтня розпочнеться так званий "новий рік" для газовиків і саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 залежатиме, скільки абонентам треба буде платити за доставляння ресурсу вже з 1 січня 2026 року.

Якою буде сума у платіжках 

Дізнатися про суму на 2026 рік можна, якщо  зробити нескладний розрахунок:

  • свій річний обсяг споживання газу множите на тариф, встановлений для вашого регіону;
  • отриману цифру ділите на 12 місяців.

Так ви дізнаєтеся свою орієнтовну суму на 2026 рік, яку доведеться платити за доставку газу. Щоб обійтися без зайвих нарахувань, важливо надавати показники лічильника щомісяця – з 1 до 5 числа включно.

Що ще варто знати 

Україні загрожує дефіцит газу під час осінньо-зимового періоду, оскільки, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, до 1 листопада держава планує закачати у сховища 13,2 млрд кубометрів газу.

"Це дуже мало, це на дуже теплу зиму", — сказав експерт. 

До того ж РФ може посилити обстріли енергетичної інфраструктури. Попри закупівлю засобів ППО, об'єкти все одно не отримають 100% захист від ворожих ударів. 

Раніше ми розповідали, що значна частина українців платитиме за газ у жовтні по 7,96 грн за кубометр. Це стосується абонентів Нафтогазу. Дізнавайтесь також, як змінити постачальника газу у Приват24

тарифи комунальні послуги газ доставка ціна
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
