Ощадбанк проводить акцію з оплати комуналки — як долучитися

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть долучитися до акції "Комуналка в подарунок!". В її рамках можна отримати 35 тис. гривень грошової винагороди.

Про це інформує пресслужба банку у Facebook.

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Детальніше про акцію "Комуналка в подарунок!"

Як зазначається, державний банк пропонує своїм клієнтам скористатися гарною можливістю, що дозволить оплатити житлово-комунальні послуги. Невдовзі оголосять десять переможців.

"Акція "Комуналка в подарунок!" від мого Ощаду та Visa триває. Беріть участь в акції та вигравайте грошову винагороду 35 тис. грн для покриття витрат на комунальні послуги", — йдеться в оголошенні.

Як взяти участь в акції

Банк пропонує умови для тих, хто бажає долучитися до акції. Необхідно здійснити транзакцію на понад 1 тис. гривень карткою Visa від Ощаду.

Кожна окрема транзакція на вказану суму буде брати участь в розіграші, що збільшить шанси на отримання заохочення.

Водночас, не відповідають умовам акції:

транзакції з оплати дорожніх чеків та лотерейних квитків;

транзакції з оплати ставок та парі в казино та інших гральних закладах, зокрема, через інтернет;

транзакції з оплати товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне чи часткове повернення оплати;

транзакції, здійснені поза періодом акції;

транзакції, здійснені громадянами, які не досягли 18-річного віку;

транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, окрім карток Visa, емітованих банком.

Період проведення акції: з 00:00 години 01.09.2024 до 23:59 години 30.09.2024 (включно); а також 00:00 години 01.10.2024 до 23:59 години 31.10.2024 (включно).

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на бездіяльність співробітників фінустанови. Зокрема на те, що банк не може захистити кошти.

Також ми писали, що чоловік втратив 39,7 тис. гривень з рахунку та звернувся до Ощадбанку з проханням повернути кошти, вказуючи на шахрайство. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що операції були виконані через "Ощад 24/7" із використанням правильних всіх необхідних реквізитів.