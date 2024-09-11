Цены на электричество для бизнеса — сколько платят предприниматели в 2024 году

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году для украинских предпринимателей значительно повысили тариф на электрическую энергию. Известно, сколько придется платить бизнесу за свет в сентябре 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Сколько тратит бизнес на электричество в 2024 году

Согласно информации Нацкомиссии, в этом году в вечерние часы пик тарифы повысились на 20%, а в ночное время суток выросли еще больше. В то же время минимальная граничная стоимость составляет 10 гривен за мегаватт-час.

Максимальные граничные цены на электричество установлены следующим образом:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5,6 тыс. гривен за мегаватт-час;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. гривен за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. гривен за мегаватт-час.

Стоимость электроэнергии на балансирующем рынке несколько иная:

с 00:00 до 07:00 — 6,6 тыс. гривен за мегаватт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8,25 тыс. гривен за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 — 10 тыс. гривен за мегаватт-час;

с 23:00 до 00:00 — 8,25 тыс. гривен за мегаватт-час.

В Украине ограничение стоимости электроэнергии начало действовать с 1 июля 2019 года. С этого времени начала работать модель оптового рынка электроэнергии. Новые тарифы для бизнеса Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила 1 июня 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако, зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.

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