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Главная Финансы Тариф на услугу распределения газа: что ждет украинцев в июле

Тариф на услугу распределения газа: что ждет украинцев в июле

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 08:50
Тарифы в Украине: что будет с ценами на поставку газа в июле
Газ, счета и деньги. Фото: Газсети, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года украинцы получат отдельный обязательный ежемесячный счет от оператора газораспределительных сетей (ГРС) за распределение природного газа. Стало известно, изменятся ли тарифы и кто заплатит меньше в следующем месяце.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Что будет с тарифами на доставку газа в июле

Граждане обязаны оплачивать транспортировку газа по газораспределительным сетям непосредственно до домов. Речь идет об услуге, отдельной от продажи самого газа, за которую взимается ежемесячный платеж.

В этом году Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг дважды пересмотрела стоимость распределения голубого топлива. Согласно постановлению № 2163, изменения коснулись небытовых потребителей:

  • в период с 1 января по 31 марта тариф вырос до 1,69 грн за 1 куб. м. в месяц (без НДС);
  • в период с 1 апреля тариф повысился до 1,99 грн за 1 куб. м. в месяц (без НДС).

Тарифы на доставку газа для обычных потребителей не изменились, они являются фиксированными для каждого региона. Учитывая это, в июле 2026 года граждане будут платить по прежним ценам, которые рассчитываются индивидуально в зависимости от объема потребления газа за газовой год (с 1 октября по 30 сентября), разделенного на 12 месяцев.

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Порядок расчета за распределение газа не изменился: граждане должны осуществлять оплату до 20 числа каждого месяца.

В то же время клиенты могут избежать переплаты, если оплатят услугу сразу за весь год. В этом случае уплата комиссии не предусмотрена.

Не платить за доставку газа будут иметь право только граждане, у которых возникли следующие обстоятельства:

  1. В случае разрушения или повреждения жилья в результате обстрелов;
  2. Вследствие возникновения аварийной ситуации в связи с боевыми действиями;
  3. В случае специального механического отключения жилья от системы.

Граждане могут оплачивать доставку газа онлайн в личном кабинете "Газсети", через веб-банкинг: "Ощад", "Приват24", приложение "Куб". А также:

  • в отделении "Укрпочты";
  • в банковском отделении;
  • в терминалах самообслуживания.

Что будет с тарифами на газ для населения с 1 июля

В июле базовые годовые цены от газопоставщиков будут колебаться в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубический метр.

В частности, самый низкий тариф по-прежнему предлагает Нафтогаз, который обслуживает большинство населения (около 98% бытовых потребителей, или более 12 млн домохозяйств) в размере 7,96 грн за куб. м газа. Тарифный план "Фиксированный" будет действовать до 30 апреля следующего года.

Механизм расчета также останется без изменений. Потребители обязаны подавать показания счетчика до 5 числа, а оплачивать счета — не позднее 25 числа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам Нафтогаза доступен современный вариант оплаты за газ в виде электронных счетов. В частности, такие счета поступают в мобильное приложение "Куб". Они доступны клиентам с 10-го числа, тогда как бумажные отправляются после 20-го. Благодаря этому клиенты могут отказаться от бумажных квитанций.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые водоканалы повысят стоимость обслуживания с 1 июля. Часть бытовых потребителей будет платить больше за кубометр. В частности, речь идет об услугах Черниговводоканала — 64,7 грн вместо 70,7 грн (без НДС), Черкассыводоканала — 47,2 грн вместо 27,6 грн.

тарифы коммунальные услуги газ
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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