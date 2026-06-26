Нафтогаз зробив контроль рахунків простішим: як перейти на новий спосіб оплати

Нафтогаз пропонує новий спосіб оплати та контролю рахунків
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує своїм клієнтам новий спосіб оплати та контролю комунальних рахунків за послугу газопостачання. Йдеться про сервіс, де з 10-го числа щомісяця доступний аналог платіжок.
Про те, який варіант взаємодії пропонує Нафтогаз, розповідають Новини.LIVE.
Що треба знати про новий спосіб контролю за рахунками у Нафтогазі
Як зазначають у компанії, клієнти можуть почати користуватися сучасним варіантом оплати за газ у вигляді електронних платіжок. Окрім того, що такий формат є більш екологічним, він буде весь час під рукою завдяки мобільному застосунку "Куб".
"Паперові платіжки на всяк випадок? Час залишити їх у минулому. Сьогодні сплачувати за газ можна значно простіше — через застосунок КУБ. Усі платіжки та історія оплат зберігаються в одному місці, тож потрібна інформація завжди під рукою", — йдеться у повідомленні.
У застосунку клієнти зможуть:
- передавати дані з лічильника;
- оплачувати за газ;
- переглядати історію розрахунків;
- контролювати використання газу;
- керувати різними особовими рахунками в єдиному профілі.
Згідно з правилами, цифровий формат рахунків доступний клієнтм з 10-го числа, тоді як паперові відправляються після 20-го.
Також сервіс "Куб" надає різні послуги, зокрема, є можливість миттєвого оформлення потрібних документів щодо рахунків:
- аку звірки;
- довідки на пільги/субсидії;
- підтвердження про відсутність боргів.
Окрім того, у "Кубі" громадяни можуть пройти тест на право оформлення субсидії.
Як клієнтам відмовитися від паперових квитанцій
Завдяки сучасним сервісам власники особових рахунків можуть сміливо відмовитися від старого формату платіжок, обравши єдиний варіант у вигляді цифрових рахунків.
У газопостачальній компанії передбачили можливість відмови від паперових платіжок в особистому кабінеті на сайті. Для цього необхідно:
- авторизуватися та зайти у власний кабінет;
- обрати опцію "Налаштування";
- перейти в розділ "Отримувати рахунки онлайн".
Водночас у застосунку "Куб" громадяни можуть перейти на електронну платіжку в розділі "Рахунок". Зокрема, після чергового здійснення розрахунків потрібно буде натиснути на кнопку "Відмовитись від паперової платіжки".
Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз рекомендував громадянам, які мають в оселях газові плити, подбати про власну безпеку та звернути увагу на пристрої, що гарантують регулярний контроль за якістю повітря та допомагають відстежувати витоки газу. Зокрема, є недорогі та надійні сигналізатори газу. Такі варіанти можуть коштувати близько 1 200 грн.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі пояснили, чому іноді нараховують громадянам вищі суми у платіжках за блакитне паливо. Як правило, інші суми надходять через порушення правил щодо передачі даних з лічильників. Йдеться про своєчасність отримання даних з 28 по 5 число, інакше сума буде залежати від середньорічного об’єму використання газу за останній рік.