Тариф на електроенергію з 1 квітня: скільки коштуватиме 1 кВт-год

Комунальні квитанції, гроші та калькулятор на смартфоні.

З 1 квітня 2026 року українські громадяни будуть платити за електричну енергію за тарифом, затвердженим урядом постановою № 1331. У Кабінеті міністрів поки не допускають перегляду цін, з огляду на регулярні відключення.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Яка буде вартість 1 кВт-год з 1 квітня

Згідно з цією інформацією, з 1 квітня українські побутові споживачі будуть платити за електрику за колишнім тарифом. Він становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Тариф затверджено відповідним рішенням уряду.

Згідно з ним, щонайменше до кінця квітня поточного року в Україні діятиме механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО): учасники ринку зобов'язані продавати ресурс на спеціальних умовах задля:

забезпечення в країні доступних цін;

енергобезпеки та стабільності.

Як зміняться ціни на електрику після 30 квітня

Після 30 квітня частина домогосподарств отримає вищі рахунки за електроенергію. За попередньою інформацією, підвищення торкнеться споживачів із високим обсягом використання електроенергії. Йдеться про домогосподарства з електроопаленням, які споживають до і вище 2000 кВт/год на місяць. Дія пільгової ставки добіжить кінця наприкінці квітня.

Водночас для звичайних побутових споживачів тариф на електроенергію не зміниться. Раніше прем'єрка Юлія Свириденко повідомляла, що в уряді поки не розглядають можливості перегляду тарифу на електрику для населення. Вона наголосила, що в умовах регулярних відключень таке рішення є неприйнятним.

"Дивне буде рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Якщо люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення", — заявляла раніше очільниця уряду.

Часті питання

Як подорожчала комуналка в Україні за останні роки

З лютого 2025 року по лютий 2026 року в Україні сталося певне подорожчання деяких комунальних послуг. За даними Держстату, загалом тарифи підвищились 2,3%. Зокрема, на 13,8% подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття — на майже 4%, утримання та ремонту житла — на 3,5%.

Яка буде ціна за природний газ з квітня

Квітень є останнім місяцем дії тарифного плану "Фіксований" Нафтогазу з цінами, що діяли протягом останнього року. Тобто з 1 квітня клієнти компанії (98% від загального числа абонентів) будуть платити за газ за попереднім тарифом — 7,96 грн/куб. м. На час дії воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості газу.